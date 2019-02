Reutlingen Nach dem OB-Krimi: Splitter vom Wahlabend und ein erster Ausblick

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Seit gestern steht fest: Thomas Keck (SPD) ist Reutlingens neuer Oberbürgermeister. Es war ein Wahlabend, der an Spannung kaum zu überbieten war: Erst führte Keck, dann holte Dr. Christian Schneider (CDU) ein, dann wieder Keck. Die Hitze im prall gefüllten Rathausfoyer wurde durch die Spannung, die fast greifbar in der Luft lag, noch verstärkt. Keck und Schneider verfolgten die Auszählung nebeneinander. Nach 52 Wahllokalen lagen sie sogar gleichauf. Der FWV-Fraktionsvorsitzende Jürgen Fuchs flachste da: „Ha, machets halt zamme!“

Bei 86 von 87 ausgezählten Wahllokalen dann Stillstand: Rund 15 Minuten tat sich gar nichts mehr auf dem Bildschirm. Nur einer kleinen Mühla-Katz’, die in vollem Häs durch das Rathausfoyer sprang, schien die Spannung nichts anhaben zu können. Dann flimmerte das Ergebnis auf – und für Thomas Keck begann ein Abend voller Umarmungen, Freudentränen und Dankesreden.

Jetzt, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hat, scheint der Betzinger Bezirksbürgermeister erst richtig zu realisieren, was da auf ihn zukommt. Auszüge aus dem Gespräch, das morgen in der Printversion unserer Zeitung erscheint.

Herr Keck, wie geht es denn jetzt weiter?

Am 5. April ist die Einführung in das neue Amt. Den Bezirksgemeinderat wird bis zur Kommunalwahl jemand übergangsweise führen, beim Mieterbund findet sich auch ein fähiger Nachfolger. Und beim Albverein werde ich zunächst weitermachen und sehen, ob sich das mit dem Amt als OB vereinen lässt.

Wie wird es sein, einen Gemeinderat zu leiten, in dem man selbst viele Jahre Mitglied war?

Ich weiß es noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass etwas mehr Verständnis herrscht. Aber nach der Kommunalwahl wird das Gremium aller Voraussicht nach sowieso ein anderes sein.

Wohnraum war eines Ihrer zentralen Themen im Wahlkampf. Was werden Sie nun tun in diesem Bereich?

Die Leerstände in der Wilhelmstraße will ich zuerst angehen. Wenn die Stadt oder die GWG die leerstehenden Wohnungen in den Obergeschossen vermieten, könnte man den Besitzern Stress ersparen. Dann kann man diese Wohnungen wiederum an junge Studenten oder Azubis vermieten. Und so ist automatisch schon wieder mehr Leben in der Innenstadt.

Bis zur Wahl haben Sie eine Facebookseite geführt – werden Sie diese Seite weiter betreiben? Bekommt Reutlingen nun einen Facebook-OB, wie Tübingen?

Ich werde das sicher nicht so betreiben, wie Boris Palmer, und durch die Stadt laufen und alles posten. Aber in Facebook steckt sehr viel Potential, das habe ich immer unterschätzt. Deshalb wird es die Seite weiter geben – als OB Keck, nicht als Privatperson Keck.

Was wird aus dem Plan, dass es ab jetzt auf Empfängen Bier gibt?

(lacht) Ich arbeite an der Umsetzung.

Auf Facebook bedankt sich Dr. Christian Schneider am „Tag danach“ bei seinen Wählern und verspricht, Reutlingen mit seiner Familie immer wieder zu besuchen. Andreas Zimmermann (Die Partei), der am Wahlabend nicht im Rathaus war, verkündet ebenfalls auf Facebook, dass das „Experiment Oberbürgermeister“ nun beendet ist. Und dann kann er sich einen Seitenhieb auf die anderen Kandidaten nicht verkneifen: „Es bleibt die Erkenntnis, das es zwar einem jeden Bürger dieses Landes, der die Voraussetzungen erfüllt, von Rechtswegen her möglich sein soll OB zu werden. Es aber ohne entsprechende Finanzmittel schlicht und ergreifend nicht möglich ist.“ Dr. Carl-Gustav Kalbfell (FDP) hat bislang noch nichts veröffentlicht.

Der Gemeindewahlausschuss hat bestätigt, dass Thomas Keck die meisten Stimmen bekommen hat. Bei den 65 sonstigen gültigen Stimmen waren folgende Personen Spitzenreiter: Cindy Holmberg (16 Stimmen), Dr. Karsten Amann (14) und Boris Palmer (9).