Marienkirche Musik für große Tage mit Jan Fuß

Reutlingen / swp

Zu besonderen Tagen gehört besondere Musik: Geburtstagsständchen, Hochzeitsmarsch, Musik zu kirchlichen Festen und zu Staatsakten. Im Konzert erklingt Musik zu besonderen Anlässen von Marc Antoine Charpentier (Eurovisionsmelodie), Edward Elgar (Pomp and Circumstance) und den Comedian Harmonists.

Im Mittelpunkt stehen zwei Blockflötenkonzerte, eines aus der Barockzeit von Giuseppe Sammartini mit Blockflöten- statt Streichorchester und eines von Sören Sieg, einem zeitgenössischen Komponisten, der aus Afrika inspirierte Musik komponiert. Solist ist der vielfach preisgekrönte ehemalige Reutlinger Jan Fuß, der mittlerweile in Weimar Blockflöte studiert und Stipendiat der Yehudi Menuhin Stiftung „Live music now“ ist. Für die Orgelbegleitung sorgt Eberhard Becker. Die Leitung hat Katja Riedel. Das Konzert findet am Sonntag, 30. September, um 18 Uhr in der Marienkirche statt. Der Eintritt ist frei.