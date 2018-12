Holzelfingen / swp

Die evangelische Kirchengemeinde Holzelfingen lädt ein zur Adventsmusik des Kirchen- und Posaunenchors am dritten Advent, 16. Dezember, um 19 Uhr.

Am kommenden Sonntag ist die traditionelle Adventsmusik des Kirchen- und Posaunenchors in der St.-Blasius-Kirche in Holzelfingen. In diesem Jahr steht die Adventsmusik unter der Thema „Das Licht einer Kerze“, heißt es in einer Mitteilung.