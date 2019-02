Reutlingen Mundartwochen beginnen am 8. März

Von Kathrin Kipp

Bleed gschwätzt isch glei“: Am 8. März starten wieder die Reutlinger Mundartwochen – und zwar zum 44. Mal mit Comedy, Poesie und der Kultveranstaltung „Wein und Wort“. Wilhelm König hat wieder ein humoristisches Programm zusammengestellt, mit dem der schwäbische Dialekt gefeiert wird, nicht, dass er am Ende noch ausstirbt. König kooperiert für sein Dialektfestival traditionell mit der Volksbank, wo in „Reutlingens schönster Schalterhalle“ in der Gartenstraße nun wieder drei Wochen lang geschwätzt, getratscht, gewitzelt und gesüffelt wird.

Los geht’s am Internationalen Frauentag mit Christiane M. und ihrem „schwäbisch-erotischen Kabarett“ unter dem Titel: „Kocht han i nix, aber guck wie i do lieg“. Man brauche trotz des süffisanten Titels keine Angst haben, dass es hier zum Striptease komme, entwarnt König. Vielmehr wird die schwäbische „Äroddik“ rein verbal unter die Lupe genommen, auch wenn sich Schwäbisch und Erotik nach Widerspruch anhört.

Am Dienstag, 12. März, lädt Wilhelm König dann zum „Gipfeltreffen des schwäbischen Humors“: Werner Koczwara und Ernst Mantel treten als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ gemeinsam in der Volksbank auf. Alleine seien sie schon oft zu Gast gewesen, aber noch nie zusammen, so König. Das Publikum darf sich auf „feinen Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen“ freuen, nämlich Führerscheinentzug, Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Außerdem auf Klassiker aus den jeweiligen Programmen der Entertainer und schwäbische Coverversionen legendärer Welthits.

Am Samstag, 16. März, kredenzt König sein legendäres „Wein und Wort“ mit königlichen Texten und jeder Menge feiner Tröpfchen. Dieses Mal mit einem jungen Winzer vom „Weingut Wagner“ aus Weiler zum Stein bei Winnenden. Die jungen württembergischen Winzer hätten ja zu einem enormen Imagegewinn bei Trollinger und Lemberger geführt, die mittlerweile bei internationalen Auszeichnungen „die Franzosen zittern lassen“, so König.

Zu Gast ist auch die Weinmanufaktur Untertürkheim, die als Highlight zum ersten Mal auch eine echte Weinprinzessin mitbringt: Anja Off war 2017/18 württembergische Weinprinzessin, ist die Tochter des Kellermeisters Jürgen Off und wird die Weine aus Untertürkheim präsentieren. Günther Wölfle und Dieter Hildenbrand liefern dazu die musikalischen Einlagen.

Am Dienstag, 19. März, ist dann die Pliezhäusener Theatertruppe „Huggendubbels Komede“ zu Gast mit ihrem Programm „Bleed gschwätzt isch glei“, einer bunten Mischung an schwäbischen Szenen und Gesangseinlagen zu ländlichen Themen. Die Huggendubbels sind jeweils bis zu acht Laienspieler, die seit 30 Jahren in Pliezhausen und Umgebung unterwegs sind, ihre Szenen meist selbst schreiben, mit denen sie schwäbisch-bäuerliche Lebensart und Weisheiten auf die Mistgabel nehmen.

Zum guten Schluss am Freitag, 29. März, wagt König, der ja immer auf eine Mischung aus „Bewährtem und Neuem“ setzt, ein kleines Experiment: Zum ersten Mal gibt es bei den Mundartwochen einen Gast aus dem Genre „Poetry Slam“: Wolfgang Heyer präsentiert schwäbische Poesie mit hohem Sprechtempo und lustigen schwäbisch-hochdeutschen Übersetzungen.

Außer bei Wein und Wort, wo wieder kerniges Brot auf den Tischen stehen wird, serviert Wilhelm König zu allen Veranstaltungen den traditionellen „Hefekranz mit Zibeben“. Glücklich ist er auch darüber, dass er mit dem Verbleib des Mundart-Archivs nun eine Lösung gefunden hat: Standort bleibt Bad Schussenried, wo in Kooperation mit der PH Weingarten ein Lehrstuhl geschaffen wird.