Wenn es da kracht, sind die Wanderer die schwächeren.“ Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck möchte gegen Downhill-Mountainbiker auf dem Rossberg in Gönningen vorgehen. Das kündigte der Rathaus-Chef am vergangenen Freitag bei der Sitzung des Albverein-Lichtensteingaus in Pfullingen an, nun wird Keck konkreter.

Radfahren ohnehin nicht erlaubt

Mit hohem Tempo schießen die Radfahrer die beiden Wanderwege hinab und seien eine gesundheitlich...