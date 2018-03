Reutlingen Motocross-Demo im vollen Rathaus-Foyer

Von Peter U. Bussmann

Ehrung ist, wenn die Gerechtigkeit einen liebenswürdigen Tag hat“, zitierte Sportkreis-Vorsitzender Karl-Heinz Walter den ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer in seinem Grußwort. Darin wechselt er sich bei der Sportlerehrung der Stadt jährlich mit Tom Bader, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine (ARS) ab. Und eine Ehrung ist „Lohn für den Verzicht und die Mühen im Alltag“. Viel Ehr’ gab es am Dienstagabend bei der rekordverdächtigen 65. Auflage dieses Ehrungsreigens, zu dem Oberbürgermeisterin Barbara Bosch geladen hatte.

In der rappelvollen „Guten Stube“ der Stadt dankte das Stadtoberhaupt nicht nur den verdienten und erfolgreichen Sportlern, sondern auch deren „Drumherum“ – Familien, Freunden, Betreuern und Trainern, den Vereinen, kurzum, dem „ganzen Geflecht“: „Nur wenn alle zusammenarbeiten, ist sportlicher Erfolg möglich.“

Und selbstverständlich kommt Sport auch nicht ohne einen erheblichen Beitrag der Stadt aus. Da ist zum einen das Sportförderungsprogramm, das über zwei neue Fördertöpfe „Integration und Inklusion“ und „Kooperation der Vereine“ verfügt. „Nutzen Sie die Zuschussmöglichkeiten der Stadt“, forderte Bosch die Verantwortlichen in den Vereinen auf.

Und da ist der viel wichtigere Bereich der Infrastruktur. Im Zuge der Sportentwicklungsplanung wurden Bewegungslandschaften in Kitas eingebaut und Schulhöfe bewegungsanregend umgestaltet. Allein für das sanierte Kunstrasenspielfeld K1 im Sport- und Freizeitpark Markwasen, die Umwandlung des Tennenspielfelds H1 in einen Kunstrasenplatz mit American Football-Linierung und den Umbau des Tennen- in einen Kunstrasenplatz an der Dietweg-Sportanlage investierte die Stadt 1,7 Millionen Euro, berichtete Bosch. „Das unterstreicht, welchen Stellenwert Sport bei Verwaltung und Gemeinderat hat.“

Und der sportliche Output dankt es: Vom württembergischen Vizemeister bis zur Team-Weltmeisterin Anke Wurst vom TV Reutlingen in der AK 50 im Tennis reichte diesmal das Spektrum der Ehrungen. 134 Medaillen in Silber und 40 große Medaillen in Silber gab es in diesem Jahr zu verteilen an Aktive aus 21 Sportarten in 14 Reutlinger Vereinen. Dass 59 Prozent der Medaillen an Kinder und Jugendliche gingen, spricht dabei für die hervorragende Nachwuchsarbeit.