Die Ehe ist zerrüttet. Die Probleme mit seiner Frau lassen den Ehemann vermehrt zum Alkohol greifen. Schließlich zieht er aus dem gemeinsamen Haus in Lichtenstein aus. Als er nach einigen Monaten seine Wohnung verliert, nimmt ihn die Frau wieder im Haus auf. Sie hat inzwischen einen neuen Partner und will ihren Mann nicht mehr zurück, obwohl der sie immer wieder darum bittet. Dabei soll er sinngemäß gesagt haben: „Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben.“

Alkohol im Spiel

Eifersucht, Wut, Enttäuschung und Alkohol treiben ihn am 13. April dieses Jahres dann soweit, dass er aus dem Garten einen fünf Kilo schweren Vorschlaghammer mit massivem Eisenkopf holt. Er geht ins Schlafzimmer, wo seine Frau mit dem Rücken zu ihm steht und sich für eine Verabredung umzieht. Er nutzt den Überraschungsmoment. Der erste Schlag trifft sie, als sie sich umdrehen will, seitlich am Kopf. Durch die Wucht fällt sie aufs Bett, dreht sich um und wehrt die nächsten beiden Schläge mit den Armen ab. Als er erneut ausholt, fällt dem Mann der Hammer aus der Hand. Durch ihre Hilferufe kommen zwei der drei Söhne dazu, zerren den Vater weg und verhindern einen weiteren Angriff, als der ein Messer aus der Küche holt.

Soweit die Anklage, die Staatsanwalt Lukas Bleier am Montag vor der 5. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Tübingen verliest. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. Der Angeklagte macht zum Prozessauftakt Angaben zu seiner Person, nicht aber zur Tat.

Vorgeschichte voller Gewalt

Ein Dolmetscher übersetzt, was der Mann leise aussagt: geboren 1969 in Pakistan, Mutter früh verstorben, normales Verhältnis zur Stiefmutter. Nach seinem Schulabschluss, der der Mittleren Reife entspricht, keinen Job. Als er etwa 17 oder 18 war, kam es zu Problemen in der Familie. Um 1989 oder 1990 herum starb sein Vater. Alte Fehden des Vaters führten zu Morddrohungen gegen den Angeklagten, er wurde angeschossen, floh auf Anraten seiner Familie ins Ausland.

1994 kam er nach Deutschland. 1999 war er Opfer einer Messerattacke – ein weiterer Versuch, ihn umzubringen, sagt er. Die Täter wurden später gefasst. Inzwischen hatte er in einem Asylbewerberheim seine Frau kennengelernt. Sie stammt aus der Ukraine. Mit ihr hat er drei Söhne.

Seit November 2018 arbeitslos

In den vergangenen 22 Jahren hatte er verschiedene Arbeitsstellen, zuletzt als Koch. Im November 2018 wurde er arbeitslos. Die Probleme in der Ehe hätten ihn dazu gebracht, vermehrt Alkohol zu trinken. Davor habe er kein Problem mit Alkohol gehabt, lediglich mal ein Feierabendbier oder bei einer Party getrunken. Das änderte sich 2018: Immer wenn er Stress und Sorgen hatte, habe er sich betrunken.

Der Vorsitzende Richter Ulrich Polachowski hakt mehrfach nach, wann er Alkohol getrunken habe, und wieviel, auch vor der Ehekrise. Die Antworten kommen zögerlich, leise, vage: „anderthalb Flaschen Wodka am Tag“, bestätigt der Angeklagte schließlich die Angaben des psychiatrischen Sachverständigen Stephan Bork.

Auch mit den Jahreszahlen tut er sich am ersten Prozesstag schwer. Nach dem Jahr der Eheschließung gefragt, antwortet schließlich seine Frau für ihn, die als Nebenklägerin anwesend ist.

Angeklagter hält Blick gesenkt

Während sie immer wieder zu ihm schaut, hält ihr Mann den Blick gesenkt. Über ihre Anwältin Safak Ott lässt sie fragen, ob sie ihn nach der Verhandlung sprechen darf? Der Richter lehnt das ab. Die Frau macht keine Angaben, sie nutzt das Zeugnisverweigerungsrecht. Ihre Söhne tun es ihr gleich. Auch die Aussagen, die sie bei der Polizei gemacht hatten, lassen sie nicht für das Verfahren zu.

In der nächsten Sitzung will Verteidiger Steffen Kazmaier eine Erklärung seines Mandanten verlesen. Zudem soll Amtsrichter Eberhard Hausch zu den Vernehmungen des Opfers, also der Ehefrau, und eines der drei gemeinsamen Söhne gehört werden.

