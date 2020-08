Die neue Unterhaltungs-Kombination verbindet Theater, Krimi, Musical, Essen und Rätselspaß. Wie beim alt bekannten “Krimi-Dinner” wird ein Theaterstück aufgeführt und das Publikum muss den Fall beim Essen lösen. Mords-Events hat die selbst geschriebene Kriminal-Komödie noch mit live gesungenen Liedern ausgestattet und ein “Mords-Musical” entwickelt.

Premiere musste verschoben werden

Die Premiere des Krimitheater-Musicals wurde aufgrund der aktuellen Situation bereits zweimal verschoben und durfte im kleinen Kreis und coronagerecht auf dem Weingut Warth in Untertürkheim stattfinden. Als Besonderheit wurde mit dem Stück erstmals “Theater-Picknick” im Rosengarten-Café in der Pomologie in Reutlingen angeboten. Hier hatten die Besucher die Möglichkeit, sich ihre Verpflegung selbst mitzubringen. Für dieses Jahr sind weitere Veranstaltungen in unterschiedlichen regionalen Locations geplant.

Infos zum Mords-Musical “Das schöne Biest”

Was kann zu Boshaftigkeit und Kälte führen? Ist es die Einsamkeit? Verpasste Chancen? Verzicht auf Liebe? Karrieregier? Bei Katharina Arendt - von allen das schöne Biest genannt - kamen da wohl einige Dinge zusammen. Das lässt sie alle in ihrem Umfeld gnadenlos spüren. Kein Wunder also, dass sie als Musical-Regisseurin im Theater bei den Darstellern - um es harmlos auszudrücken - nicht sehr beliebt ist. Die Proben zum neuen Stück sind begleitet von Demütigungen, Hass, Intrigen und Geheimnissen, eskalieren immer mehr und enden abrupt mit einem lauten Knall auf dem Bühnenboden. Da liegt sie nun, das schöne Biest! Der Schock ist groß, bei manchen auch die Freude. Aber – was ist passiert? Hat sie der tägliche Whiskey-Konsum dahingerafft? War es ihr versteinertes Herz, dasnicht mehr schlagen wollte? Oder spielt hier gar Fremdeinwirkung eine Rolle? Eines steht fest: Motive und Verdächtige gibt es genügend!

Weitere Spieltermine in 2020

● Sonntag, 13. September Achalm-Hof Reutlingen

● Sonntag, 27. September Rosenau Stuttgart (ausverkauft)

● Sonntag, 18. Oktober Rosenau Stuttgart

● Sonntag, 15. November Rosenau Stuttgart

●Samstag, 28. November OaseWeil Weil im Schönbuch

● Samstag, 12. Dezember Kriestengarten Leonberg