Wegen versuchten Mordes muss sich ein 61-Jähriger vor der Schwurgerichtskammer des Tübinger Landgerichts verantworten. Wie berichtet, soll er am Abend des 28. Februar in der gemeinsamen Wohnung in einer Reutlinger Kreisgemeinde mit einem Küchenmesser auf seine 57-jährige Ehefrau eingestochen hab...