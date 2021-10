Stillstand in Tübingen, anpacken in Reutlingen? Könnte man denken, wenn man in Sachen Regionalstadtbahn die vergangenen drei Wochen Revue passieren lässt. Nachdem Ende September in einem Bürgerentscheid die Tübinger Innenstadtstrecke bekanntlich abgelehnt wurde, muss nun nochmals ganz neu berec...