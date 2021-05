. „In dem neuen Nahverkehrsplan des Landkreises steckt richtig viel Arbeit drin“, betonte Landrat Dr. Ulrich Fiedler am Mittwoch während der Kreistagssitzung in der Uhlandhalle in Wannweil. Fiedler bezeichnete das umfangreiche, rund 250 Seiten umfassende Werk als „atmenden Plan“, denn: Die ...