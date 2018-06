Reutlingen Mittsommer und das familiäre Fußballfest

Reutlingen / Peter Kiedaisch

Über Schweden weiß Alex Ulbrich nahezu alles. Und was er noch nicht kennen sollte, wird ihm seine Frau Marie schon noch beibringen. Sie ist Schwedin und mit ihm bereits 20 Jahre verheiratet. Die erste Lektion lehrte sie ihn, als sie sich gerade kennengelernt hatten und gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden das Mittsommerfest feierten. Traditionell zelebrieren die Menschen in Schweden diesen nach Weihnachten zweitwichtigsten Tag im Jahreskalender nach allen Regeln der Lebenslust. Frauen, Männer und Kinder tragen bunte Kränze aus Blumen auf dem Kopf. Dann greifen sie zu einem Liederbuch und singen. Nach jedem Lied gibt es für die Erwachsenen einen Schnaps. Diesem geselligen Umtrunk begegnete der in Reutlingen aufgewachsene Alex Ulbrich mit dem Wagemut deutscher Ex-und-hopp-Trinkkultur, ehe ihm Marie empfahl, nur am Glas zu nippen: „So machen es die anderen doch auch“, sagte sie und sprach jedes „S“ in diesem Satz so sanft aus, wie es nur Skandinavier können. Zur Begrüßung sagt sie „Hey“, was sich anhört wie eine Aufforderung, glücklich zu sein. Ja, die Schweden.

Heute spielt Schweden bei der Fußball-WM gegen Deutschland. Das wird im Hause Ulbrich zu keinem Zerwürfnis führen. Sie trägt ein blau-gelbes Trikot, er das der deutschen Nationalelf. Die beiden Kinder Emil (8) und Oskar (5) dürfen es sich aussuchen, aber Marie befürchtet fast, sie entscheiden sich für den schwarzen Adler auf der Brust: „Mein Herz“, sagt sie, „schlägt halt für Schweden“. Aber der Familienfrieden geht über alles. So sieht es auch Alex, der vor 20 Jahren eine wichtige Entscheidung treffen musste: Entweder er geht mit Marie nach Schweden oder er holt für Marie Schweden hier her. Er hat Schweden hergeholt. Es kam auf einigen schwedischen Lastwagen: ein echtes Holzhaus. Und die Inneneinrichtung stammt von einem schwedischen Möbelhersteller. Vor dem Haus steht ein Flaggenmast. Das ist in Schweden so üblich, und deswegen hängt da auch die schwedische Flagge. „Aber heute um 20 Uhr kommt sie runter“, kündigt Alex an. Dann hisst er Schwarz-Rot-Gold, sagt er und überlegt kurz: „Oder soll ich beide Fahnen hochziehen?“

Das Mittsommerfest ist ja eigentlich am Freitag vor dem Spiel. Aber zwei Mal hintereinander eine große Sause im Garten? Zumal Alex am Freitag auch Geburtstag hat. Das wäre ungeschickt, deswegen legt Familie Ulbrich alle Feste auf Samstag. Tagsüber gibt es traditionelle schwedische Volkslieder und eingelegte Heringe in allen Variationen, abends fürs Fußballspiel bereitet der Hausherr Pulled Pork vor. Zwei jeweils drei Kilo schwere Schweinehälse, die zehn Stunden lang in seinem Monolith-Keramikgrill bei niedrigen Temperaturen im Rauch von Apfelholzchips gegart werden. Es kommen schließlich Gäste, die alle satt werden wollen.

Einer unter denen ist ein echter Puritaner. Smørrebrød, Fisch und zerrupftes Schweinefleisch, sagt er, sind ja schön und gut. Aber zum Fußball möchte er echte Stadionatmosphäre genießen. Das geht nur mit einer Roten Wurst vom Grill. Die soll er bekommen. Im Brötchen und mit Senf. Auch wenn die schwedische Hausherrin möglicherweise über so viel kulinarische Einfalt ihre glasklaren blauen Augen nach oben verdreht.