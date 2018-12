Rommelsbach Mitten im Flecken

Noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch konnte das Richtfest am neuen Seniorenzentrum in der Tannheimer Straße in Rommelsbach gefeiert werden. Die neuen Gebäudeflügel sind an das alte Gebäude angebaut. © Foto: Eissler

Von Carola Eissler

Das ist wohl einmalig: Eine neue Pflegeeinrichtung integriert architektonisch eine alte Dorfschule aus dem Jahr 1910. Im Herzen von Rommelsbach, in der Tannheimer Straße, entsteht derzeit ein neues Seniorenzentrum, jetzt wurde dort Richtfest gefeiert. Wenn alles nach dem Bauzeitenplan verläuft, könnten bereits im nächsten Herbst die ersten Senioren hier einziehen.

„Hier entsteht etwas Besonderes“ freut sich der Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe gGmbH, Werner Rumpel. Die RAH ist Bauherr und Träger der neuen Einrichtungen und zudem mit bislang fünf weiteren Standorten von Pflegeeinrichtungen in der Stadt bald größter Anbieter, gefolgt von der Bruderhaus-Diakonie. Die alten Schulräume werden künftig, nach entsprechender Sanierung, von den Senioren mit genutzt. An das alte Gebäude sind ein Ostflügel und ein Westflügel angebaut mit insgesamt 52 Einzelzimmern in vier Wohngruppen.

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch richtete bei ihrem Grußwort den Blick darauf, dass Entscheidungen, die man treffe, in einer Stadt nachwirken. Denn einst gab es in Reutlingen vier große Einrichtungen für Senioren. Im Jahr 2000 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Altenpflegeeinrichtungen zu dezentralisieren und mehrere kleine Standorte mitten in der Stadt oder in den Stadtteilen aufzubauen. „Dadurch können die Senioren an ihrem vertrauten Ort bleiben und haben zudem kurze Wege, sie sind mitten im Flecken“, sagte Bosch. In der Stadt seien weitere solcher Einrichtungen geplant.

Ein Abbruch des alten Schulgebäudes kam für den Bezirksgemeinderat in Rommelsbach und auch für die RAH nicht in Frage. Die Herausforderung bestand dann allerdings darin, eine neue Pflegeeinrichtung zu planen und zu errichten, in die das alte Gebäude nach gründlicher Sanierung sowohl funktional als auch ästhetisch integriert werden kann. Unter der Regie von Architekt Ulrich Schwille ist dies gelungen, wie die Redner beim Richtfest hervorhoben.

Die alte Dorfschule wurde komplett entkernt. Die ehemaligen Klassenzimmer werden als Aufenthaltsbereiche für die Bewohner konzipiert, das alte Gebäude bildet zudem sozusagen die Brücke zwischen den beiden Neubauten im Osten und Westen. Im Erdgeschoss wird der Haupteingang eingerichtet, zudem ist ein zentrales Café geplant.

Vor allem aber will die RAH das neue Seniorenzentrum mit Leben erfüllen. So sollen dort im neuen Haus viele Begegnungen stattfinden, Kindergärten, Schulen und Vereine sollen in die Konzeption mit einbezogen werden.