Spektakel Mitmachen kann hier jeder

Reutlingen / Von Carola Eissler

Maze Stöckl und Harald Beck vom Kaffeehäusle können es jetzt schon kaum erwarten. In gut einer Woche, am Sonntag, 1. Juli, steigt das nächste Pomologie-Spektakel und da sind die beiden mit ihrer Band „Soulhossas“, die bereits seit 18 Jahren Musik vom Feinsten macht, wieder mit dabei. Lampenfieber kennen der Sänger und der Schlagzeuger nicht, schließlich ist die Bühne ihr Metier.

Geboten wird freilich noch viel mehr, wenn sich die Pomologie oben am Kaffeehäusle wieder in einen Festplatz verwandelt. „Bunt und lustig“, dieses ehrgeizige Motto haben Rosemarie Henes und ihre Mitstreiter auserkoren, und sie sind sich sicher, dass sie nicht zu viel versprechen. Gleich mehrere Veranstalter zeichnen verantwortlich für das Pomologie-Spektakel, das in Reutlingen bereits Tradition hat, aber vor drei Jahren letztmals über die Bühne ging: Baff (Bildung, Aktion, Freizeit, Feste) und Feder (Beratung für Familien mit Kindern mit Handicap) in Kooperation mit Lebenshilfe Reutlingen und Bruderhaus-Diakonie, Kaffeehäusle und das Kulturamt der Stadt Reutlingen schultern gemeinsam und mit 50 ehrenamtlichen Helfern dieses Fest, zu dem „Leute kommen sollen, die sonst nicht hierher kommen“, wie Rosemarie Henes sich wünscht. Das gemeinsame Feiern steht im Mittelpunkt, Aktionen, Spiele, Workshops, an denen jeder teilnehmen kann, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Besonders stolz sind die Spektakel-Macher auf den Trommelworkshop, den der ugandische Trommler Francis Ssentumbwe, der bei Baff engagiert ist, anbietet. Denn gerade beim Trommeln, hat Rosemarie Henes festgestellt, kommen Menschen in Schwung, die sich sonst eher schwer tun. Das Miteinander steht auch beim gemeinsamen Singen zum Abschluss des Tages ganz oben. Vom Volkslied bis zum Schlager wird das Repertoire reichen.

Viel geboten ist den ganzen Nachmittag über auf der Wiese und beim Platz vor dem Kaffeehäusle. Da lässt sich zusammen mit der Jugendkunstschule Kreatives gestalten oder mit den Kleinen basteln. Das Jugendrotkreuz baut ein Dosenwerfen auf und zeigt, wie Wunden geschminkt werden. Der SSV Reutlingen motiviert Kicker und Amateure, sich an der Torwand zu versuchen. Bei Feder werden Musikinstrumente selbst gemacht, Baff bietet eine Tombola, die Gruppe „Lebenswert“ der Kreuzkirche Kreistänze, Wikinger Schach und vieles mehr, die Kulturwerkstatt präsentiert die beiden Musikbands „Soulhossas“ und „City in the Galaxy“. Auftritte haben zudem die TSG-Hip-Hop-Gruppe, die Cheerleader Blue Poison und das Campingorchester.

Für Dr. Werner Ströbele vom Kulturamt der Stadt Reutlingen ist das Pomologie-Spektakel nicht weniger als eine gute Möglichkeit, „ein breites, buntes, lustiges Kulturprogramm zu machen“. Die Teilnahme der Stadt geht für Rosemarie Henes derweil weit über das bloße Mitmachen hinaus. Dies sei vielmehr ein ganz starkes Signal, dass die Stadt hinter der Veranstaltung und den Menschen, die sich hier einbringen, stehe. Ein Fest für alle soll das Pomologie-Spektakel auch in diesem Jahr wieder werden. Denn: „Die Mischung macht’s“, ist den Veranstaltern wichtig. Und weil verschiedene Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, soll auch für jeden etwas dabei sein. Mitmachen steht ganz oben auf der Wunschliste der Veranstalter an die Besucher. Aber auch das gegenseitige Kennenlernen ist Teil des Pomologie-Spektakels. Denn wo sonst kommt man besser in Kontakt als beim Singen, Spielen, Wetteifern. Und ganz nebenbei stellen sich auch die gemeinnützigen Organisationen vor. Vielleicht findet der eine oder andere ja Gefallen an der umfassenden Arbeit und den diversen ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten.