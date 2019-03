Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls von Werkzeug bzw.

räuberischem Diebstahl hat die Polizei Reutlingen gegen zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren eingeleitet. Die beiden Männer waren am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einem Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Emil-Adolf-Straße aufgefallen, wie sie mehrere Werkzeuge in ihrem Rucksack verschwinden ließen und diese später an der Kasse nicht bezahlten. Im Bereich des Kundenparkplatzes wurden diese daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und zur Klärung des Sachverhalts wieder in das Gebäude gebeten, welchem beide zunächst auch Folge leisteten. Im Vorraum des Marktes ergriff der 24-Jährige dann die Flucht, indem er wieder auf den Parkplatz rannte. Hierbei stieß er einen Mitarbeiter des Baumarktes zu Boden, welcher ihn festhalten wollte. Nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtige jedoch von einem Mitarbeiter des Baumarktes eingeholt und zu Boden gebracht werden. Hiergegen wehrte sich der 24-Jährige massiv, indem er um sich schlug und trat. Der 23-jährige Begleiter des Flüchtigen verhielt sich während des Vorfalls passiv. Die beiden Beschuldigten wurden nachfolgend der Polizei übergeben, welche bei der Durchsuchung der Personen Diebesgut im Wert von circa 40 Euro auffinden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.