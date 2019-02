OB-Wahl Mit voller Pulle in die nächsten Wochen

Mit voller Pulle in die nächsten Wochen

Reutlingen / Ralph Bausinger

Jubel bei der SPD, als das vorläufige Ergebnis des ersten Wahlgangs feststand: Die wenigsten Genossen wie auch Bürger hätten es Thomas Keck zugetraut, dass er nach dem ersten Wahlgang mit 29,6 Prozent vorne liegt. Keine Frage, dass er „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis war, auch wenn eine „3“ vorne nicht schlecht gewesen wäre. Die nächsten drei Wochen will er den Wahlkampf mit „voller Pulle“ führen, darauf habe er jetzt „saumäßig Lust“. Besonders gefreut hat ihn, dass er in Betzingen 52 Prozent der Stimmen abgesahnt hat, sagte der Bezirksbürgermeister, der sich eine bessere Wahlbeteiligung gewünscht hätte.

„Das ist für mich ein gutes Ergebnis. Ein Ergebnis, das Ansporn ist, weiterzumachen“, kommentierte Dr. Christian Schneider das Ergebnis. Etwas überrascht zeigte sich der 54- jährige Jurist, dass es zu einem solchen Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen sei. Er habe eigentlich erwartet, dass sich die Stimmen besser auf die Kandidaten verteilt hätten.

„Mein Ziel war, ganz vorne mit dabei zu sein. Das habe ich erreicht“, sagte Schneider. Jetzt gelte es, in einem großen Kraftakt die Bürger zu überzeugen, ihm im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen zu geben, erklärte der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, der die niedrige Wahlbeteiligung als „enttäuschend“ wertete.

„Er sei sehr, sehr dankbar über das Ergebnis – vor allem wenn man bedenke, dass er weder der Platzhirsch (Keck) noch der Favorit (Schneider) gewesen sei, sagte Dr. Carl-Gustav Kalbfell in einer ersten Stellungnahme. Er habe in den vergangenen Tagen richtig Rückenwind gespürt, sagte der Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen. „Tendenziell mache ich weiter“, sagte Kalbfell gestern. Er wolle aber erst in den kommenden Tagen mit seinem Team das Ergebnis analysieren und dann erst endgültig entscheiden, ob er zum zweiten Wahlgang antritt.

Mit ihren 16,3 Prozent ist Cindy Holmberg durchaus zufrieden. Dennoch wird die von den Grünen unterstützte 43-jährige Wirtschaftskorrspondentin am 24. Februar nicht mehr kandidieren. „Bei einem vierten Platz muss man nicht nochmals antreten.“ Als Ursachen für ihr nicht so gutes Ergebnis nennt sie die Kürze der Zeit, aber auch das im Vergleich zu anderen Mitbewerbern geringe Wahlkampfbudget. Holmberg macht jetzt fünf Jahre „kommunalpolitische Pause“, sie wird also im Mai auch nicht mehr für den Kreistag kandidieren.

2,7 Prozent der gültigen Stimmen konnte Andreas Zimmermann gestern auf der Habenseite verbuchen. Er habe sich zwar ein bisschen mehr erhofft, sei aber keineswegs enttäuscht, sagte der 49-jährige Diplomingenieur aus Karlsruhe. Und er will weitermachen. „Das ist mein bestes Wahlergebnis seit Kriegsende und mein bestes Wahlergebnis bei einer OB-Wahl“, betonte der von der „Partei“ unterstützte Bewerber, der kein Spaßkandidat sein will.