Kontrolle Mit Tempo 122 geblitzt

Degerschlacht / swp

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle staunten die Mitarbeiter der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt nicht schlecht. Die Mitarbeiter kontrollierten vergangene Woche in der Jerg-Wurster-Straße, erlaubt ist hier Tempo 50. Am späten Abend rauschte ein Porsche mit 122 Kilometer abzüglich der Toleranz durch die mobile Messstelle. Wenige Minuten später fuhr dasselbe Fahrzeug nochmals in entgegengesetzter Richtung mit 64 Kilometer durch die Jerg-Wurster-Straße. Auf den Fahrer wartet nun eine satte Geldstrafe und ein dreimonatiges Fahrverbot.