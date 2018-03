Bürgertreff Mit Silver auf Schusters Rappen

Pfullingen / swp

Pfullingens „Pilger“ Wolfgang Silver war wieder auf Schusters Rappen unterwegs und berichtet über diese Reise am Mittwoch, 4. April, um 15 Uhr im Café Central des Bürgertreffs im Haus am Stadtgarten.

Von Pfullingen aus führte ihn der Weg über Hechingen auf den Beuroner Jakobsweg nach Konstanz. Ab Kreuzlingen ging es weiter auf dem Schweizer Jakobsweg bis Einsiedeln/Schwyz. Ab hier verließ Wolfgang Silver den Jakobsweg und ging südlich weiter auf normalen Wanderwegen über den Gotthard Pass bis zum Lago Maggiore. Dann fuhr er mit Schiff und Zug bis nach Vercelli. Da traf er auf den Via Francigena, den ältesten Pilgerweg. In Calendasco stoppte den Wanderer der Po, der längste Fluss Italiens. Und hier endete Teil eins der Reise. Wolfgang Silver zeigt in Bildern und Schilderungen die herrliche Natur, die Begegnungen mit netten Menschen, seine Unterkünfte in Klöstern, Herbergen, Gast- und Bauernhöfen, aber auch in tollen privaten Quartieren. Der Eintritt ist frei.