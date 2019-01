Reutlingen Mit Salto und Seele – der neue Zirkus

Von Anja Weiß

In Frankreich hat der „Cirque niveau“ eine lange Tradition. In Deutschland hingegen steckt diese Art der Kunstform noch in den Kinderschuhen. Wer sich seit einigen Jahren dieser besonderen Art des Zirkus’ widmet ist die Hyrrä-Reihe. Regisseur Stefan Schönfeld schart dafür jedes Jahr renommierte Artisten, Schauspieler und Musiker um sich und tourt durch soziokulturelle Zentren. Auch das franz. K gehört stets zu den Spielstätten, mit „mä Hyrrä“ kommt die dritte Produktion nach Reutlingen. Das Gastspiel über drei Tage ist gleichzeitig der Abschluss der Jubiläumsreihe „Zehn für zehn“.

Ohne Elefanten, mit Salto

Was genau ist nun aber dieser „Cirque niveau“, wie sich das Projekt selbstbewusst nennt? Die Zusammenfassung liest sich spannend, es ist ein Programm „Ohne Elefanten, mit Salto. Ohne Sägespäne, mit Gitarre. Ohne Popcorn, mit Worten. Ohne Pause, mit Rad. Ohne Puschel, mit Seele.“ Das, was sie tun, sei schwer zu vermitteln, erklärt Schönfeld, ist es doch „eine genreübergreifende Theaterform des Zirkus“. Will heißen, es wird Artistik geboten, aber auch Musik und ganz viel Literatur. So gibt es Kunststücke zuhauf, von der Jonglage bis zur Objektmanipulation, allerdings steht weniger der Trick als vielmehr der Schauspieler im Fokus. Eine wichtige Rolle spielen darum auch die Texte, die präsentiert werden, sie bilden den roten Faden durchs Programm. Die Werke zweier schweizer Schriftsteller sind ausgewählt worden, die von Franz Hohler und Matto Kämpf. „Wir wollen Literatur in den Zirkus bringen“, betont Schönfeld. Und die Musik ergänzt dies in passender Weise, Texte und Kompositionen wirken zusammen und der Schlagzeuger wird sogar ein Brett in die Bühne nageln, verrät Schönfeld.

Acht international ausgezeichnete Künstler aus fünf Nationen konnten für diese außergewöhnliche Performance als Projektensemble gewonnen werden. Sie sind allesamt Künstler, die in den USA, Kanada, der Schweiz oder in Holland auftreten. Das gilt auch für Michael Strobel, der Gitarrist ist seit vielen Jahren europaweit unterwegs, er lebt in Holland und Deutschland. Doch da er aus Glems stammt, wird dieser Auftritt eine Art Heimspiel.

Drei Tage in Folge wird das zirzensische Spektakel zu sehen sein, denn der Aufbau gestaltet sich stets recht kompliziert. Die Akrobaten müssen sich auf die räumlichen Gegebenheiten einstellen, das Licht muss stimmen und die Performance angepasst werden. So entsteht ein Spektakel für die ganze Familie, die Altersempfehlung liegt ab acht Jahren, das nicht mit klassischen Strukturen aufwartet, sondern mit Freiheiten und Seele. Der Zirkus, der vor allem der Belustigung der Massen dient, wird in diesem Format weitergedacht, nämlich als Unterhaltung mit Niveau und voller Überraschungen.

„Das ist die Zukunft“, ist Regisseur Schönfeld überzeugt. Ein Konzept, das bestens in die soziokulturellen Zentren im Land passt, die die „Hyrrä“-Projekte ermöglicht haben. „Wir versuchen ja immer, etwas Neues in die Welt zu setzen“, betont franz k.-Chef Andreas Roth, die Verbindung von Kultur und einer populären Umsetzung ist eine der Möglichkeiten, um ein breites Publikum zu erreichen. Und damit bestens geeignet, um die Jubiläumsreihe des soziokulturellen Zentrums abzuschließen.