Stadtgespräch Ralph Bausinger über Verkehr und Politik Mit Plan B gegen die OB

Reutlingen / swp

Im Grundsatz sind sich alle Fraktionen im Reutlinger Gemeinderat einig: Die Stadt müsse – wie übrigens auch der Bund und die Länder – alles tun, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Reutlinger sind in der glücklichen Lage, dass sie auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal noch über einen Gleisanschluss verfügen. Was also läge näher, als dort eine Verladestation für Container, das sogenannte Reutlinger intermodale Terminal (RiT), einzurichten?

Nur steckt auch hier der Teufel im Detail. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat in den vergangenen vier Wochen Gespräche mit potenziellen Betreibern und Investoren geführt – mit ernüchterndem Ergebnis. CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Löffler und seine Stellvertreterin Gabriele Gaiser hinterfragen die Wirtschaftlichkeit einer Konsumgüter-Verladestation an diesem Standort und sorgen sich um die Auswirkungen des LKW-Anlieferverkehrs auf die Stickoxidwerte in der Stadt. Und um keine weitere Zeit zu verlieren, sind sie mit einem „Plan B“ vorgeprescht. Dieser sah vor, den Zeitplan zu straffen und die Verwaltung zu beauftragen, parallel zu den RiT-Planungen einen Bebauungsplan mit Wohn- und Gewerbeeinheiten vorzubereiten.

Die von der CDU vorgetragenen Argumente sind keineswegs falsch, in der Summe aber vermitteln sie den Eindruck, dass das RiT-Projekt schon jetzt gescheitert ist. So haben es auch die anderen Fraktionen in der Gemeinderatssitzung wahrgenommen und den Antrag mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Das Vorgehen der CDU hat aber auch eine strategische Dimension mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahlen im kommenden Frühjahr. Für die Christdemokraten geht es darum, eine dritte Amtszeit von Barbara Bosch zu verhindern. Deshalb nutzt die Fraktionsführung jede Chance versucht, Kritik an der Stadtspitze zu üben. Hier sei nur an die Diskussion um die Stellungnahme der Stadt zur 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans erinnert, als durchaus (mit Erfolg) der Schwarze Peter der Oberbürgermeisterin Barbara Bosch zugeschoben wurde und sich die CDU als Partei der Autofahrer profilierte.

FDP-Stadtrat Hagen Kluck, für seine plakativen Äußerungen bekannt, hat dies am Donnerstagabend etwas überspitzt auf den Punkt gebracht: „Die CDU hat kein Leitbild, sondern ein Feindbild“, sagte er – und zeigte in Richtung der OB.