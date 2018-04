Stadtmarketing Mit neuen Ideen und neuem Ort

Bei „Fit in den Frühling“ präsentieren 13 Vereine am Sonntag ein breites Spektrum sportlicher Aktivitäten. © Foto: Foto

Reutlingen / Von Peter U. Bussmann

Das eine ist in 14 Jahren bewährt, verändert sich und wächst, das andere ist neu und hat Potenzial, sich zu etwas Größerem zu entwickeln: Das erste große städtische Event des Frühjahrs kommt ab Freitag, 13. April, mit einem Doppelschlag daher.

Da ist zum einen der dreitägige Toskanische Markt, zu dem zum 14. Mal diesmal 14 altbekannte und neue Händler und Direkterzeuger aus der Toskana nach Reutlingen kommen. Neu ist, dass der Markt von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. April, auf dem neu gestalteten Weibermarkt an der Marienkirche stattfindet. Hier werden sich Edelmetzger Fausto Savigni, der auch Hollywood-Größen beliefert, ebenso wohlfühlen wie Weinhändler Giuseppe Bartolomei oder die Biscottificio di Migliana mit ihrem raffinierten Gebäck. Sie werden mit hochwertigen Olivenölen, würzigen Käsen, duftenden Cantuccini und edlen Weinen den Platz von 10 bis 19 Uhr, sonntags von 13 bis 18 Uhr, in einen sinnenfrohen „Mercato italiano“ verwandeln.

Und was wäre so ein Mercato ohne eine stilvolle Osteria. StaRT und der Stammtisch Pistoia haben wieder die Osteria Toscana organisiert, in der Chef Vinicio Balli und sein Team Crostini, Pasta, Ragout und andere typisch pistoische Gaumenfreuden samt passenden Getränken offerieren.

Neu dabei sein wird Le creazzioni di Hachi mit Schmuck, Keramik und Kunsthandwerk, dagegen fehlt erstmals die Gärtnerei, weil der Aufwand für die Pflanzen zu groß ist. Dafür sollen hiesige Gärtner in die Bresche springen, kündigte StaRT-Geschäftsführerin Tanja Ulmer vorab an.

Für das Rahmenprogramm verantwortlich zeichnen wieder die Volkshochschule und die Amicizia Pistoia-Reutlingen, der im März 2017 gegründete Freundschaftsverein, verantwortlich. Auf der Basis langjähriger Beziehungen vom Schüleraustausch bis hin zur Beteiligung toskanischer Künstler am Orgelsommer ist das Ziel ein Freundschaftsvertrag zwischen beiden Städten, erläuterte Thomas Becker als Vertreter des Vereins und der VHS.

Ab 13. April werden „Bilder ohne Zeit“ von Andrea Alfieri in der Haus der VHS gezeigt, einem der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen. Das Bläserquintett Solisti italiani präsentiert am Samstag, 14. April, 20 Uhr, in der VHS und am Sonntag, 15. April, 18.30 Uhr, mit Musikschülern aus St. Johann im Bürgerhaus Ohnastetten „Quattro passi in musica“, ein „Husarenritt durch die italienische Oper“, verrät Becker schon mal.

Bodenständige toskanische Hausmannskost wie Pilz-Risotto und Rippchen mit Rübengemüse lernt man im Workshop von Vincio Balli am Samstag von 14.45 bis 18.45 Uhr in der Gartentorschule kennen. Rasche Anmeldung bei der VHS empfiehlt sich.

Den Fitness-Aspekt greift der verkaufsoffene Sonntag am 15. April neu auf. Anders als vor zwei Jahren mit Gesundheit und Wellness stehen diesmal die Sportvereine und -anbieter im Mittelpunkt, erläuterte Edgar Lehmann, 2. Vorsitzender von RT aktiv. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine (ARS) und dem größten Reutlinger Sportverein TSG und deren professionellen Strukturen stellte man ein vielseitiges Schau- und Mitmach-Programm zwischen Bürgerpark und Albtorplatz auf die Beine, an dem sich 13 Vereine beteiligen. Hier können sie zum einen für ihren Sport von Aikido bis Hockey, von Disc-Golf bis Gorodki, aber auch für ihren Verein werben. „Vielleicht entdeckt der ein oder andere seine neue Sportart“, sagt Tanja Ulmer. Wichtig ist dabei „die Schwelle selber zu überschreiten“ und es einfach auszuprobieren.

Von 13 bis 18 Uhr haben zudem die Geschäfte geöffnet. Per Shuttlebus angebunden ist von 10 bis 17 Uhr auch die „Bier, Wein & Genuss Messe“ im Oldtimer Depot in Mark West. Und weil auch noch der erste Tag der Gönninger Tulpenblüte mit Frühlings- und Künstlermarkt ist, „kann dieser Sonntag leicht zu kurz werden“, sagt Tanja Ulmer.