Reutlingen Mit Diskretion und starkem Magen

Reutlingen / Von Kathrin Kammerer

Wie riecht der Tod? Süßlich, sagen die einen. Fast schon säuerlich, finden die anderen. Tim Puschendorf muss kurz überlegen, bevor er auf diese Frage antwortet: „Naja, wenn ich Roggenbrot esse, dann habe ich diesen Geruch im Kopf.“

Puschendorf ist Tatortreiniger. Also eigentlich ist der 31-Jährige ausgebildeter Gebäudereiniger, aber dafür interessieren sich nur die wenigsten Leute. Wenn Freunde oder Medienvertreter etwas von seinem Beruf wissen wollen, dann geht es fast immer um die Tatortreinigung. Um diesen Beruf ranken sich schließlich – besonders seit der gleichnamigen NDR-Comedyserie, die nach der siebten Staffel nun enden wird – so einige Mythen.

Momentan trudeln ziemlich viele Tatorte bei der Reinigungsfirma Kawasch im Reutlinger Gewerbegebiet Markwasen ein. „Wenn es ruhig ist, dann gibt es alle zwei Monate einen Tatort, momentan aber eher alle zwei Wochen“, sagt Juniorchefin Rebecca Kawasch-Stock. Am Interviewtag ist keiner gestorben. „Heute war es viel schlimmer: ein Abwasserrohrbruch“, sagt Puschendorf, lacht und schüttelt angewidert den Kopf. Der Tatortreiniger ist groß, hat einen Dreitagebart und eine lockere Zunge. Vielleicht ist gerade die unerlässlich für einen Job, den nicht viele machen wollen.

Puschendorf redet mit der selben Leichtigkeit über seinen Beruf und den Tod, mit der sich andere über Fußballspiele oder Backrezepte austauschen. Muss man, sagt er, sonst wird man verrückt. „Und die Arbeit muss schließlich jemand machen.“

Mit 15 Jahren begann er in seiner Heimat, Halle an der Saale, die Ausbildung zum Gebäudereiniger. Als sein Chef ihn an den ersten Tatort schickte, war Puschendorf gerade einmal 16 Jahre alt. Im Anschluss bestellte er sich eine große Pizza.

Die meisten Todesfälle sind Suizide, sagt er. „Das häuft sich besonders in der Weihnachts- und Neujahrszeit.“ Aus erster Hand weiß er nur ganz selten, was am Tatort passiert ist: Wenn er ankommt, hat der Bestatter die Leiche bereits abgeholt, die Polizei ist verschwunden, Angehörige sind selten direkt vor Ort. Puschendorf sagt, dass er sich auch raus halten will aus dem, was passiert ist. „Aber oft kann man auch eins und eins zusammenzählen.“

Alkoholgeruch, ein ausgeschüttetes Glas und Blut an der Heizung: „Der ist betrunken gestürzt und gestorben.“ Einschusslöcher an der Wand, Blut auf der anderen Raumseite: „Erst ein Mord und dann ein Selbstmord.“ Selbst wenn er sich eigentlich nicht tiefer mit den Schicksalen am Tatort auseinandersetzen will, wird Puschendorf oft unfreiwillig zum Detektiv.

Tatortreiniger arbeiten immer zu zweit, „falls doch mal einer umkippt“. Von den 24 ausgebildeten Gebäudereinigern, die bei Kawasch arbeiten, machen nur drei oder vier diesen Job, sagt Juniorchefin Kawasch-Stock: „Den anderen war es dann doch zu herb.“

Einen schwachen Magen darf man tatsächlich nicht haben, bestätigt Puschendorf: „Manchmal liegen die Toten sechs oder acht Wochen, bis sie jemand findet.“ Dann wimmele es nur so vor Maden. Puschendorf und seine Kollegen rücken mit einem Verneblungsgerät und einem großen Tatortkoffer an. „Der Raum wird zunächst desinfiziert“, erklärt er. Danach werden Maden und anderes Ungeziffer aufgewischt, fachgerecht vernichtet und entsorgt. Später geht es an die Feinreinigung. Blut und andere Körperflüssigkeiten sickern durch den ganzen Boden und in die Mauern, wenn die Leichen lange gelegen sind. Dann muss er schrubben, kratzen und bürsten, und am Ende werden Boden und Wände komplett herausgerissen.

Die meisten Menschen, die unbemerkt sterben, haben ein einsames Leben geführt. Oft kommt Puschendorf auch in richtige Messie-Wohnungen, sagt er. Es sind traurige Lebensgeschichten, die mit seinen Reinigungsaktionen ihr endgültiges Ende finden. Aber das will er nicht an sich herankommen lassen: Während der Arbeit unterhalten er und sein Kollege sich lieber über Autos oder andere, alltägliche Sachen.

Was in Leichennähe lag oder stand, wird in blaue Müllsäcke gepackt, abtransportiert und verbrannt. Diskretion ist in diesem Job fast so unerlässlich, wie ein starker Magen. „Wir versuchen, uns immer erst im Treppenhaus oder in der Wohnung selbst umzuziehen“, sagt Puschendorf. In seinem weißen Ganzkörperanzug mit den ebenfalls weißen Überschuhen, der Gasmaske und den grünen Handschuhen fällt er auf. So eine Tatortreinigung kann einige Stunden aber auch mehrere Tage dauern. Wenn Puschendorf den Arbeitsplatz verlässt, dann versucht er einen Schalter umzulegen. „Daheim dusche ich, dann ist Feierabend“, sagt er. Hängen bleibe der Geruch des Todes nicht, sagt er. „Meine Partnerin hat sich zumindest noch nie beschwert.“