Reutlingen Mit dem Smartphone Geschichte entdecken

Museums-Mehrwert für Smartphonenutzer

Die „Zehn Köpfe für Reutlingen“ sind nicht das erste Angebot des Heimatmuseums, das sich an Smartphonenutzer richtet. Bei „RT im Bild“ gestalteten die Teilnehmer mit ihren selbstgemachten Stadtbildern eine komplette Ausstellung. Diese Form kam in Fachkreisen gut an und erhält im Frühjahr 2019 die Auszeichnung „Heimat – vorbildlich im Museum“ des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungspräsidium Tübingen.

In der Sonderausstellung „Firmengeschichte(n)“ des Industriemagazins lassen sich ebenfalls mit Hilfe von QR-Codes zusätzliche Inhalte wie beispielsweise Bildergalerien mit historischen Firmenansichten abrufen. rab