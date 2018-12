Forstverwaltung Mit dem Rücken zur Wand

Echaztal/Eningen / lyn/kam

Die Neuorganisation der Forstverwaltung steht derzeit bei sämtlichen Gemeinderäten des Landkreises auf der Tagesordnung. Grund dafür ist ein Beschluss der Landesregierung, die aus kartellrechtlichen Gründen die Bewirtschaftung des Staatswaldes an eine Anstalt des öffentlichen Rechts überträgt. Der Landkreis will jetzt darauf mit einer neuen Verwaltungsstruktur reagieren und einen interkommunalen Zusammenschluss schaffen, um eine umfassende Betreuung des Kommunal- und Privatwalds sicherzustellen. Daher sollen sämtliche Gemeinden im Kreis dem Zweckverband „Körperschaftliches Forstamt Landkreis Reutlingen“ beitreten.

In Pfullingen stand das Thema bereits am Dienstag auf der Tagesordnung. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Zweckverbands-Beitritt zu – das allerdings „zähneknirschend“, wie es Bürgermeister Michael Schrenk formulierte. Denn die Kommunalisierung der Aufgabe kostet die Gemeinden einiges an Geld. Auch Thomas Mürdter (SPD) fand es erstaunlich, „dass der Bürger nun am Ende deutlich mehr zu zahlen hat“. Gert Klaiber (CDU) bezeichnete die Aktion „als höchst ärgerlich, aber unvermeidbar“, während Malin Hagel (GAL) daran erinnerte, „dass es sich hier um ein Solidarprogramm handelt.“ Die zu bewirtschaftende Fläche mit 1207 Hektar bleibt in Pfullingen gleich, Stimmen wird die Kommune im Zweckverband drei bekommen, ihr Stammkapital 30 000 Euro betragen.

Verärgerte Räte

Vier Stimmen und 40 000 Euro sind es in Lichtenstein mit seinen 1518 Hektar, die es zu bewirtschaften gilt. Der Gemeinderat beschloss den Beitritt bei zwei Gegenstimmen. Verärgert waren die Räte aber auch hier. Letztlich jedoch, so Wilfried Schneider (FWV), stehe man mit dem Rücken zur Wand – „oder am Abgrund, wenn man so will.“ Denn macht eine Gemeinde nicht mit, kommt es auch nicht zur Zweckverbandsgründung.

Grimmige Zustimmung in Eningen: „Es ärgert maßlos, wenn etwas kaputt geschlagen wird, was so gut funktioniert hat“, sagte Eckhard Hennenlotter (CDU). Er hoffe ja fast, dass sich eine Gemeinde quer stelle und den Zweckverband zum platzen bringe. Annegret Romer (GAL) versuchte, die Sache positiver zu sehen: „Jetzt zahlen wir das Geld, das der Wald wert ist.“ Die stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Barbara Dürr (FWV) brachte einen pragmatischen Vorschlag: „Vielleicht können Gemeinden, die im Forstbereich ausbilden, ja eine Bezuschussung bekommen.“ Eningen bekommt zwei Stimmen im Verband.