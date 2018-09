Metzgerstraßenfest Mit dem richtigen Schwung

Reutlingen / Norbert Leister

Wer sich am Samstag auf die Suche nach dem Glück begab, konnte sich in der Festmeile der Reutlinger Metzgerstraße versuchen: An einigen Ständen waren Glücksräder zu finden und dementsprechend gab es auch etwas zu gewinnen. Wer hingegen auf ein Freibier hoffte, hatte das beim Bierkrugschieben mit dem richtigen Schwung sogar selbst in der Hand – allerdings musste der Krug genau unter dem Bierhahn stehenbleiben.

Doch die zahlreichen Besucher des Metzgerstraßenfests konnten sich auch einfach treiben lassen, den Menschenmengen folgen, einen Blick hierhin und dorthin werfen, schlendern, schauen, schlemmen. Oder auch einkaufen, denn: Die Läden waren natürlich geöffnet, vor einigen präsentierten Stände zusätzlich die Waren, die es im Innern auch gab.

Hinzu kamen viele zusätzliche Angebote, die vor Ort zu sehen und zu bestaunen waren. Wie zum Beispiel jede Menge Autos. Die Metzgerstraße war am Samstag zwar autofrei – doch alle paar Meter stellte eine nicht zu verachtende Anzahl an Autohäusern ihre Fahrzeuge am Rand der Fahrbahn aus. Während sich ganz klassisch die Männer an diesen Ständen informierten, vergnügten und ihren Träumen freien Lauf ließen, drängte es die Frauen doch eher zur Modenschau: Am Weibermarkt wurde ein schmaler Streifen zwischen Brunnen und der Außenbewirtung der Cafés zum Laufsteg, zum Catwalk. „Von locker-luftig bis zur Herbstmode können Sie hier alles sehen“, versprach der Moderator der Schau. Er selbst, in Lederhosen gewandet, betonte: „Für jede Richtung finden Sie hier was – elegant, sportlich, chic, für jedes Alter, für jede Größe, nur für meine nicht.“

Auf den besonderen Laufsteg gewagt hatten sich am Samstag im Übrigen ganz allein Kundinnen des Second-hand-Ladens „Stoffwechsel“ – und sie erhielten ganz viel Applaus dafür.

Zu sehen gab es beim Metzgerstraßenfest aber noch viel mehr: „Schau mal, ein Rollator mit elektrischem Antrieb“, sagte ein Mann zu seiner Frau. „Ha, so was“, antwortete die Dame erstaunt. Die Fair-Energie informierte an ihrem Stand zu dem passenden Strom für jedwede elektrischen Geräte – und auch für Autos. Vor einem Laden saß ein Meister der Kalligraphiekunst: Er schrieb einigen, vor allem jungen Interessierten, ihren Namen in der herrlichsten Schönschreibschrift. Ein paar Meter weiter formte ein anderer Meister Luftballone zu den drolligsten Tieren, Herzen und anderen Gebilden. Apropos Gebilde: Nochmal ein paar Meter weiter bearbeitete ein Mann mit einer Motorsäge Holzstämme – und formte daraus Adler, Äpfel, Igel und mehr.

Für jede und jeden war am Samstag also etwas dabei in der Metzgerstraße. Auch bei den Essensangeboten herrschte eine große Auswahl: Von der traditionellen Roten bis zum ungarischen Langos und zum französisch-dünnen Pfannkuchen. „Möchten Sie Ihren Crêpes mit Kräuter und Knoblauch“, fragte der Teigkünstler. „Noi danke, des muss net sei“, kam allerdings die Antwort.

Beim weiteren Spaziergang durch die Metzgerstraße erklang immer mal wieder der Ruf „Freibier zu gewinnen“. Ein Mann machte hingegen mit einem riesigen Schild darauf aufmerksam, dass „Jesus spricht“. Am Essstand wurden Würste im Akkord gebraten, „die Currywurst braucht aber no a bissle a Farb“, sagte eine Verkäuferin. Und der Antikmarkt? Den gab’s natürlich auch – wie gewohnt im oberen Teil der Metzgerstraße.

Ein buntes Allerlei war dort zu finden. Von Kinderspielzeug, Puppen, Schmuck über Klamotten, Uhren, Kitsch und Kruscht bis zu gleich zwei großen Ständen mit Langspielplatten, CDs und DVDs – auch diese runden Scheiben gerieten scheinbar zu Boten aus einem anderen Zeitalter. „Ausverkauf“, versprach ein Schildchen an einem anderen Stand. Direkt im Anschluss versperrte die Degerschlachter Blasmusik die Fahrbahn am oberen Ende der Metzgerstraße und beschallte die Besucher mit – Blasmusik. Mit was auch sonst. Schließlich hält die Kapelle schon lange, was sie verspricht.