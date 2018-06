Gesunde Gemeinde Mit dem Rad zur Quelle des Arbachs

Eningen / swp

Wieder lädt der Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde Eningen“ alle interessierten Neu- und Mitradler zur Mitfahrt bei der „fröhlichen Radtour“ am 19. Juni ein. Die Kombination aus netten Unterhaltungen bei nicht zu anstrengender Bewegung an der frischen Luft mit kulinarischen, regionalen Leckerbissen kam in den vergangenen Jahren sehr gut an. So wird es auch in diesem Jahr am 19. Juni eine Fahrradtour mit Spaß geben.

Immer beliebter wird das Zweirad – auch mit Elektroantrieb – nicht nur bei sportlichen Ausfahrten am Wochenende, sondern auch im Alltag beim Einkaufen, bei der Fahrt ins Freibad oder zur Arbeit. Eningens Geografie und mancher erklommener Höhenmeter, der auch geschoben werden kann, helfen beim Muskelaufbau und zur Belohnung gibt es eine zügige Abfahrt. Diese Abwechslung wird den Teilnehmern auch in diesem Jahr geboten: „Gemeinsames Radeln macht stark“ ist das Motto der vom AK Gesunde Gemeinde Eningen am 19. Juni um 18 Uhr angebotenen kleinen Radtour für bewegte Eninger aller Altersklassen. Treffpunkt und Start ist am Fahrrad-Ladengeschäft „Ochs“ in der Raite 10 neben dem Feuerwehrgerätehaus. Vor der Abfahrt können dort noch kleine Wartungsarbeiten durchgeführt und Reifen aufgepumpt werden.

Ulrich Wüsteney hat die Tour ausgearbeitet und leitet auch dieses Mal die zehn Kilometer lange Rund-Tour zur idyllischen Arbachquelle. Die Ausfahrt ist so ausgelegt, dass jeder Mitfahrer sie meistern kann. Der Fahrrad-Erfahrungsaustausch in gemütlicher und fröhlicher Runde ist inklusive einer bewirteten Pause mit zwei Stunden eingeplant, heißt es in einer Mitteilung. Die Verschnaufpause mit regionalen Getränken und selbstgemachten Stärkungshappen vom Eninger Erikäle ist ein Highlight der Tour.

Auf den komplett geteerten Radwegen ist die Teilnahme mit allen Arten von Fahrrädern möglich. Weitere Informationen: Ulrich Wüsteney, Telefon (0 71 21) 69 67 217, ulrichwuesteney@aol.com