Pfullingen Mit dem Rad zur Burg

Pfullingen / swp

Die Ortsgruppe Pfullingen des Schwäbischen Albvereins lädt ein zur Fahrradtour am Sonntag, 17. Juni, zur Burg Derneck. Das Wanderheim der Burg Derneck feiert an diesem Sonntag 50. Geburtstag. Treffpunkt zur Radtour ist um 10 Uhr am Parkplatz Traifelberg. Die Radrundtour führt über Engstingen, Bernloch, Ödenwaldstetten, Weidental, Ehestetten und Münzdorf auf die Burg Derneck und dann zurück übers Lautertal. Trinkflasche und Radhelm sollte man nicht vergessen. Die Rückkehr ist gegen 16 oder 16.30, da um 17 das WM-Fußballspiel Deutschland-Mexiko ist. Teilnehmen können Mitglieder des Albvereins, aber auch Gäste. Anmeldung ist erbeten unter Telefon (07121) 78585 bei Michael Gebhardt.