Ein linkes Bündnis von ehemaligen Hausbesetzern, SPD, Linke, Zelle, Rosa und DGB mit Unterstützung der Grünen demonstrierte am Samstagnachmittag auf dem Reutlinger Marktplatz für Mietenstopp und eine radikale Wende in der Wohnungsbaupolitik. Aufgerufen zur Demo hatte der Fanclub Kollektives Eigenheim e.V, der in dem ehemaligen besetzten Haus Kaiserstraße 39 ein soziokulturelles Wohnprojekt bauen will.