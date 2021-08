Manchmal begegnen Richter, Staatsanwälte und Verteidiger solchen Zeugen wie am Mittwoch im Saal des Amtsgerichts. Doch selten so einer wie der sehr jugendlich wirkenden jungen Frau: Sie spielte zunächst im Zuhörerbereich auf ihrem Smartphone, zappelte auf dem Stuhl herum und rief sofort, als sie als Zeugin aufgerufen wurde, ohne gefragt zu werden: „Ich kann mich an nichts erinnern.“

Massive Erinnerungslücken

Das konnten und wollten Richter ...