Das italienische Lokal „Gentile“ in der Feuerwache in Reutlingen setzte sich in der Kochsendung „Mein Lokal, dein Lokal“ (mit dem Promikoch Mike Süsser) im Wettstreit mit vier anderen Restaurants in der Region durch und holte sich den 1. Platz – zusammen mit dem „Belsers“ in Nürtingen.

Fünf Restaurants im Wettbewerb

„Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s am besten?“ ist eine erfolgreiche Doku-Soap auf Kabel Eins. Seit 2013 treten pro Woche fünf Restaurants in einem Wettbewerb gegeneinander an.

Von Montag bis Freitag um 17.55 Uhr trafen sich vergangene Woche fünf Gastronomen aus der Region und bewerteten sich gegenseitig. Mit von der Partie waren: Das „Gentile“ in Reutlingen, „S´Bahnhöfle“ in Ammerbuch, „Zum Kesselhaus“ in Burladingen, „American Diner“ in Metzingen und „belsers Restaurant“ in Nürtingen.

Steak und Pasta

Das Gentile war am Montag dran und servierte Gerichte wie T-Bone-Steak, Garnelen in Knoblauchöl, Vitello Tonnato und Pasta im Parmesanlaib mit geraspelten Trüffeln.

