Amateursport Mehr Ambitionen im Team

Von Peter U. Bussmann

Dieser Verein liegt in der Familie. Vor 49 Jahren gründete der Portugiese Januario Marques, der Großvater von Gilberto de Sousa, mit Landsleuten in seiner neuen Heimat Reutlingen unter dem Namen Centro Portugues eine Fußballmannschaft.

In der Saison 2016/17 feierte das PCR-Team, längst keine rein portugiesische Truppe mehr, die Meisterschaft in der Kreisliga C. Auch in der Kreisliga B machten die Mannen um Trainer Peter Konietzny eine gute Figur und schrammten als Dritte nur knapp an der Relegation vorbei. „Im letzten Spiel fehlte uns nur ein Tor, dafür haben wir vier Mal Alu getroffen“, wurmt sich der gebürtige Reutlinger, der auf Wunsch seiner Eltern die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt.

Seit Gilberto de Sousa vor fünf Jahren die sportliche Leitung im Verein, dessen Vorsitzender nun sein Onkel Antonio de Sousa ist, übernahm, hat er einiges umgekrempelt. Er öffnete das Team für Spieler jeder nationalen Herkunft. Und er stellte einige Unruhestifter vor die Alternative: Ruhe geben und bleiben oder gehen. Nach anfänglichem Ärger „heißt es jetzt immer öfter ‚Du hast alles richtig gemacht’“.

Heute ist die Stimmung gut in dem Verein, der sich als Gemeinschaft versteht. „Neben dem Spiel ist auch der Spaß wichtig“, sagt der 38-Jährige. So geht man nach dem Sport – gekickt wird beim SSV an der Kreuzeiche – gemeinsam zum Essen, natürlich ins Vereinsheim Wörthstraße 55, wo der Pächter selbstverständlich Portugiese ist und landestypisch kocht. So werde auch den Mitspielern anderer Länder nebenbei portugiesische Lebenslust vermittelt.

Als kulinarischer Botschafter hat sich das Centro Portugues längst einen Namen gemacht, ist seit Jahren mit gegrillten Sardinen auf vielen Festen präsent. So auch jetzt beim Stadtfest. Ausgerechnet am Festauftakt am Freitagabend startete die portugiesische Nationalmannschaft in die WM-Endrunde mit dem Spiel gegen Titelfavorit Spanien.

Das Centro machte das Beste draus, besorgte Fernseher und informierte die Community über das kleine Public Viewing am Stand an der Marienkirche. Ein voller Erfolg. Nicht nur 19 Kilogramm Sardinhas genossen die Besucher, auch drei Zuckertore von „CR7“ wurden bejubelt. „Beim dritten Tor dachte ich, unser Zelt geht flöten“, berichtete de Sousa. Zuvor hatte er sich geärgert, dass die Spanier kurz vor dem Spiel die drohende Haftstrafe gegen den Superstar wegen Steuerhinterziehung publik gemacht hatten. „Das sollte Ronaldo wohl demotivieren, hat aber eher das Gegenteil bewirkt“. Die heutige Begegnung der Seleção, das Quinas gegen Marokko, verfolgen die CP-Mitglieder natürlich im Vereinsheim.

Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft, mit der er natürlich auch mitfiebert, hat de Sousa hingegen enttäuscht: „Das war Arbeitsverweigerung. Wenn sie so gegen Schweden spielen, sind sie raus“, prophezeit er.