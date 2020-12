Das Medizinkonzept 2025, das die Geschäftsführer der Kreiskliniken Reutlingen am Donnerstag, den 3.12.2020, präsentierten, sieht drei entscheidende Eckpunkte vor:

Klinikum am Steinenberg: „Kleiner Maximalversorger“

● Die Pulmologie zieht von der Ermstalklinik in Bad Urach nach Reutlingen, ebenso die Neuro-Reha, also die Reha-Behandlung von Schlaganfallpatienten. Weil zudem ein Herz- und Gefäßzentrum aufgebaut und die Altersmedizin erweitert werden soll, wird der Standort am Steinenberg zum „kleinen Maximalversorger“, wie Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Martin erläuterte. „Klein“ deshalb, weil die Herzchirurgie fehlt, die nur ausgewählten Krankenhäusern vorbehalten sei.

Ermstalklinik Bad Urach wird Gesundheitscampus

● Die Ermstalklinik in Bad Urach wird zu einem Gesundheitscampus – komplett ohne stationäre Behandlung. Vielmehr möchte die Klinikleitung diesen Standort in Richtung Übergangspflege spezialisieren. Bedeutet: Dort sollen ältere Patienten untergebracht werden, die keine ärztliche Behandlung mehr benötigen, aber auch noch nicht in ein Reha-Zentrum, ein Pflegeheim oder ins familiäre Umfeld entlassen werden können.

Albklinik Münsingen: Stationäre Behandlung bleibt

● Die stationäre Behandlung in der Albklinik in Münsingen wird erhalten, erklärte Geschäftsführer Dominik Nusser: „Sie ist zentraler Anlaufpunkt für viele Menschen.“ Der Standort soll zu einem „Leuchtturm“ für Schmerztherapie entwickelt werden, der unter anderem die Behandlung mit einer Kältekammer vorsieht.

