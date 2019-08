Das nächtliche Klostergelände in sanftes Licht getaucht, die emsig plätschernde Echaz an der Baumann’schen Mühle, der sonnenüberstrahlte Schönbergturm: Sie alle reihen sich dicht an dicht auf dem Marktplatz aneinander. „Pfullinger Sehenswürdigkeiten kompakt zusammengefasst“ ließe sich das beschreiben, was in der Stadtmitte zu sehen ist seit der Turm der Martinskirche saniert wird und die evangelische Kirchengemeinde eine äußerst großräumige Baustelle hat einrichten lassen.

Sandhaufen und Handwerkerfahrzeuge, Gerüstteile, Container und Folienberge allerdings sind kaum wahrnehmbar hinter dem Bauzaun, der so attraktiv daherkommt, dass er inzwischen selbst zu einer echten Sehenswürdigkeit geworden ist im Städtle.

„Wir wollten, dass der Marktplatz trotz der Baustelle schön aussieht. Deshalb haben wir der evangelischen Kirchengemeinde unsere Plakatreihe überlassen“, sagt Rathaus-Sprecherin Cornelia Gekeler. Eine Leihgabe, die die evangelische Kirche gern angenommen hat, um damit den Bauzaun zu dekorieren. Die neun Bilder, die exakt so groß sind wie ein Zaunelement, zeigen fast alles, was die Stadt zu bieten hat. Neben dem Kloster, der Baumann’schen Mühle und dem Schönbergturm sind auch noch der Wackerstein, das Schlössle, die Pfullinger Hallen, die Villa Laiblin, eine Luftaufnahme und der Georgenberg auf den Folien zu sehen. Allesamt Motive, die Cornelia Gekeler zusammen mit Bürgermeister Michael Schrenk schon vor längerer Zeit ausgesucht hat und die Teil der städtischen Homepage sind. Der Verwaltungschef war es auch, der die Idee hatte, die Bauzaun-Verhüllung in Auftrag zu geben. „Das war bevor wir die erste Baustelle auf dem Marktplatz hatten, als das Tiefgaragendach saniert wurde“, berichtet Gekeler. Einige der Plakate waren da schon zu sehen, sie waren allerdings längst nicht so augenfällig platziert wie jetzt.

Viele Rückmeldungen

„Der Zaun ist nun natürlich sehr viel präsenter und wir haben auch schon viele positive Rückmeldungen bekommen“, berichtet die Pressesprecherin. „Wir hatten sogar schon Anfragen von Leuten, die einzelne Plakate kaufen wollten“, sagt sie. Und sie hat auch schon beobachtet, dass sich Passanten vor dem Bauzaun ablichten lassen.

150 Euro hat die Stadt pro Motiv ausgegeben – eine durchaus zukunftsträchtige Investition. Denn die Plakate sind aus einem wetterfesten Material, das laut Cornelia Gekeler „relativ unverwüstlich ist“. Es handelt sich dabei um eine spezielle Folie, die auch die leuchtenden Farben bestens konserviert – weshalb die Bauzaun-Verhüllung auch langfristig zum Einsatz kommen kann. Also auch dann, wenn die Einzäunung der evangelischen Kirche im Herbst wieder verschwinden wird. Denn die nächste Baustelle kommt bestimmt – spätestens wenn die eigentliche Marktplatzsanierung beginnt, werden sich die Pfullinger Sehenswürdigkeiten wieder in ihrer vollen Pracht entfalten.