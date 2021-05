Zu Beginn der kommenden Woche bestimmt der Presslufthammer das Bild – und die Geräuschkulisse in der östlichen Griesstraße in Höhe der Pfullinger Rathäuser. Bis Ende 2022 wird der Marktplatz ein neues Erscheinungsbild haben, bis hinüber zum Lindenplatz und weit in die Kirchstraße hinein. Da...