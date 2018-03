Manz AG Manz meldet Rekord bei Umsatz

Reutlingen / swp

Die Manz AG veröffentlicht ihre vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017. In einem Übergangsjahr, in dem zahlreiche Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt wurden, um die Manz AG zu nachhaltiger Profitabilität zu führen, konnten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden. Der Umsatz stieg um 40,7 Prozent auf ein Rekordniveau von 325 Millionen Euro (Vorjahr: 231 Millionen Euro). Insbesondere das vierte Quartal 2017 spiegelte die positive Entwicklung des Unternehmens wider.

Eckhard Hörner-Marass, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: „2017 war ein anspruchsvolles Jahr, in dem wir einiges auf den Weg gebracht haben, um wieder nachhaltig profitabel zu sein. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistete unser Optimierungsprogramm ‚Manz 2.0‘, das diverse Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität umfasst. Zudem bauen wir seit Mitte 2017 unser Produktportfolio deutlich um standardisierte Einzelmaschinen und Module aus. Die damit verbundenen Investitionen haben bereits in den zurück liegenden Wochen ihre Wirkung in einem kontinuierlichen Auftragseingang entfaltet.“

Finanzvorstand Gunnar Voss von Dahlen ergänzt: „Mit den Entwicklungen 2017 sehen wir uns in vielen Bereichen auf dem richtigen Weg zu einer soliden Geschäftsentwicklung. Allerdings ist ein solch tiefgreifender Optimierungsprozess auch kein Selbstläufer. Wir haben noch einige Aufgaben vor uns, die wir 2018 lösen werden, um unsere Profitabilität planmäßig weiter zu steigern.“

Bei Betrachtung der Segmente gestaltete sich die operative Entwicklung 2017 unterschiedlich. Das Solarsegment war wesentlich gekennzeichnet durch die Realisierung der CIGS-Großaufträge. Da die Realisierung aufgrund behördlicher Formalien jedoch erst später als erwartet starten konnte, wurden Umsatz- und Ergebnisbeiträge entgegen der ursprünglichen Planung teilweise in das Geschäftsjahr 2018 verschoben. Stabil und planmäßig entwickelte sich im Segment Electronics das klassische Displaygeschäft. Der Markt für Anlagen zur Produktion von Endgeräten wie beispielsweise Smartphones oder Tablet-Computer hingegen blieb hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Im Segment Energy Storage konnte die Umsatzentwicklung die Prognose nicht erfüllen.

Sehr dynamisch entwickelte sich das Segment Contract Manufacturing. Auch das Servicegeschäft entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen des Vorstands.