Schließlich wäre es der denkbar schlimmste Fall, wenn die Mitarbeiter der MITs das gefährliche Virus unwissentlich in die Alten- und Pflegeheime tragen würden. Denn dort sollen die Ärzte und Helfer der Malteser im Bezirk Neckar-Alb mit den Schutzimpfungen dafür sorgen, die vulnerablen Risikogruppen zu schützen. Eine wichtige Arbeit im Kampf gegen die Pandemie, schließlich waren viele der bisher an Covid-19 verstorbenen Bewohner solcher Einrichtungen: sie haben oft ein hohes Alter, ein geschwächtes Immunsystem und entsprechende Vorerkrankungen. Für sie ist die Impfung ein Segen – und ebenso für die Angehörigen und Pflegekräfte, die sich nach der Impfung weniger Sorgen machen müssen, selbst eine Ansteckungsquelle sein zu können.

Die Mobilen Impfteams bestehen aus mindestens einem Arzt, zwei medizinischen Fachkräften und weiteren Helfern der Malteser. Gemeinsam beladen sie allmorgendlich am Kreisimpfzentrum ihr Fahrzeug mit den notwendigen Hilfsmitteln und dem begehrten Impfstoff. Hierbei arbeiten die Einsatzkräfte im Haupt- und Ehrenamt eng zusammen. Den Fahrer und das Fahrzeug für die Mobilen Impfteams stellen etwa die ehrenamtlichen Ortsgliederungen der Malteser im Bezirk Neckar-Alb. Etwa Lukas Hlouschek aus der Ortsgliederung Altenriet-Schlaitdorf, der mit dem Mannschaftstransportwagen der Bereitschaft zum Impfzentrum auf der Messe gekommen ist. Der 20-Jährige trat erst im vergangenen Jahr bei den Maltesern ein – und steht nun kurz vor seiner Prüfung als Rettungssanitäter. „Nach dem Schulabschluss und vor dem Studium hatte ich coronabedingt viel Zeit“, erklärt Hlouschek. Zeit, die der junge Mann sinnvoll genutzt hat.

Und weiter nutzt: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Zu helfen ist eine tolle Sache – die auch Spaß macht“, sagt der 20-jährige Rettungshelfer. Zumal das Engagement bei den Maltesern auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen eine Möglichkeit bietet, auch einmal zu Hause herauszukommen. „Das Online-Studium ist gerade wirklich schlimm“, bedauert der angehende Gebäude-, Energie- und Umwelttechniker, dass sein Studium derzeit nicht in Präsenz stattfinden kann. An seiner Seite hat er heute Armin Wegener. Wegener hat seine Ausbildung in der Hotelbranche gerade abgeschlossen, jetzt trifft ihn der Lockdown hart. Nun gehört er zu den zahlreichen Mitarbeitern, die die Malteser angestellt haben, um die große Aufgabe in den Kreisimpfzentren auf der Messe und in Esslingen stemmen zu können.

Die beiden jungen Männer begleiten heute zwei medizinische Fachangestellte und den Mediziner Dr. Johannes Steinki. Bis zu seinem Ruhestand leitete Steinki eine Kinderarztpraxis in Böblingen, in der Corona-Pandemie meldete er sich sofort freiwillig für die Arbeit in den Impfzentren. „Ich bin ein absoluter Impfbefürworter“, erklärt der erfahrene Mediziner. „Es gibt einfach keine bessere Vorsorge.“ Der Kampf gegen die Corona-Pandemie motiviert den Arzt besonders: „Wir alle wollen doch zurück zur Normalität.“ Und das lasse sich eben durch die Impfungen am besten erreichen. Dennoch ist auch Steinki vorsichtig: Ein Mitarbeiter des Pflegeheims, der wegen einer Nussallergie Bedenken hat, wird von dem Mediziner vorerst zurückgestellt. Nach weiterer Abklärung kann dieser dann einen Termin im Kreisimpfzentrum wahrnehmen.

Nach einer halben Stunde sind an diesem Morgen alle Corona-Schnelltests ausgewertet. Das negative Testergebnis ist für alle Einsatzkräfte zur erleichternden Routine geworden. Vor dem Start des Mobilen Impfteams, das am heutigen Tag zwei Pflegeheime besuchen und dabei 62 Impfungen durchführen soll, steht aber noch eine Besprechung mit den anderen Mitarbeitern des Kreisimpfzentrums an, damit alle auf dem neuesten Stand sind. Im Impfzentrum ist die Stimmung gelöst, man grüßt sich freundlich. Es ist spürbar, dass alle hier an ihre Aufgabe glauben. Einzig die Versorgung mit den begehrten Impfstoffen könnte – wie überall in der Bundesrepublik – besser sein. Noch laufen die Impfzentren nur auf Sparflamme.