Wie bereits berichtet haben die Malteser im Bezirk Neckar-Alb an einer landesweiten Aktion des Sozialministeriums Baden-Württemberg und der Hilfsorganisationen im Land teilgenommen, um möglichst vielen Menschen durch einen kostenlosen Corona-Schnelltest ein sorgenfreieres Weihnachtsfest zu ermöglichen – ohne die Angst, Angehörige unwissentlich anstecken zu können. Getestet wurde am 23. und am 24. Dezember, die Einsatzkräfte stellten die ehrenamtlichen Gliederungen der Malteser aus der Region. Schnelltest-Stationen wurden von den Maltesern in Kirchheim, Nürtingen, Metzingen und Reutlingen betrieben.

126 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt wurden von den Maltesern 2726 Personen getestet, wobei 39 positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurden. Diese Personen wurden von den Maltesern telefonisch oder noch vor Ort über ihr Testergebnis informiert. Insgesamt waren 126 Einsatzkräfte der Malteser im Einsatz, hinzu kamen in Kirchheim 13 Helfer des Technischen Hilfswerkes.

Den größten Ansturm auf die Schnelltests erlebten die Malteser am 23. Dezember, wobei allein in Reutlingen 715 Personen auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden. Auch am 24. Dezember ließen sich in Reutlingen die meisten Interessenten testen – insgesamt 656. Während es am Mittwoch teilweise zu längeren Wartezeiten kam, konnten sich Interessenten am Donnerstag nahezu ohne Wartezeiten testen lassen. Die große Mehrheit der Getesteten zeigten Verständnis für die Wartezeit und dankten den Maltesern für ihren Einsatz an Weihnachten.

Die Testergebnisse zusammengefasst:

Mittwoch, 23. Dezember

Metzingen: 293 Getestete, 5 Positive, 14 Helfer im Einsatz

Nürtingen: 162 Getestete, 0 Positive, 14 Helfer im Einsatz

Reutlingen: 715 Getestete, 5 Positive, 17 Helfer im Einsatz

Kirchheim: 239 Getestete, 1 Positiver, 23 Helfer im Einsatz + 6 Helfer THW Kirchheim

Donnerstag, 24. Dezember

Metzingen: 259 Getestete, 3 Positive, 10 Helfer im Einsatz

Nürtingen: 204 Getestete, 12 Positive, 11 Helfer im Einsatz

Reutlingen: 656 Getestete, 12 Positive, 15 Helfer im Einsatz