Johanneskirche Märchen und Musik in der Kirche

Märchen und Musik in der Kirche

Unterhausen / swp

Am Samstag, 5. Januar, um 18 Uhr, ist in der Johanneskirche Unterhausen ein besonderer Abend.

Die ausgebildete Märchenerzählerin und Erzieherin Rosemarie Weber aus Langenau erzählt Märchen für Erwachsene und auch ältere Kinder. Weihnachtlich, besinnlich, träumerisch mit dem richtigen Maß an Spannung, so könnte man die Art beschreiben, wie sie Märchen erzählt und sie dabei zum Leben erweckt.

Die Musik kommt von einer Projekt-Band um Benedikt Hinger und Thorsten Eißler. Dabei werden Songs von Roger Cicero, Johannes Falk und vielen mehr zu hören sein. „Lassen Sie sich am Anfang des neuen Jahres einladen. Einladen, um einzutauchen in eine Welt der Märchen und der Musik“, heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt ist frei – im Anschluss sind alle noch zu Glühwein und Punsch eingeladen.