Die Stadtverwaltung hält an ihrem Kurs fest: „Wir tun alles, was sinnvoll ist, um den Infektionsschutz in Schulen und Kindergärten voranzubringen“, sagte Robert Hahn am Dienstagsabend in einer Sondersitzung des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses. Dessen Mitglieder waren per Videokonferenz zugeschaltet.

Regelmäßiges Lüften bleibt aber, sagte der Reutlinger Verwaltungsbürgermeister, die wichtigste Komponente im Konzept der Stadt...