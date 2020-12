Schlüssel war die passende sechsstellige Gewinnzahl 357003. Der Reutlinger spielte den Klassiker Lotto 6aus49 und nahm für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Seinen Spielschein gab der Schwabe mit Kundenkarte ab. Die 100.000 Euro werden ihm in den nächsten Tagen daher automatisch überwiesen. Der Volltreffer war der 37. Super 6-Hauptgewinn des Jahres in Baden-Württemberg. In Reutlingen hatte es zuletzt im September einen Großgewinn gegeben. Seinerzeit freute sich ein Eurojackpot-Spieler ebenfalls über einen Super 6-Hauptgewinn von 100.000 Euro.