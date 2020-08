Großes Glück für einen Lotto-Spieler aus Reutlingen: Bei der Mittwochsziehung erzielte der noch unbekannte Tipper einen Sechser. Der Volltreffer ist 513 000 Euro wert.

Der Glückspilz verzeichnete die Gewinnzahlen 4, 20, 21, 34, 35 und 45 der Mittwochsziehung vom 12. August. Bundesweit gelang dies noch einem weiteren Lotto-Spieler aus Sachsen. Die Gewinnsumme wird geteilt: Jeder der beiden darf sich über genau 513.034,30 Euro freuen – komplett steuerfrei ausbezahlt.

Knapp am zweistelligen Millionen-Jackpot vorbei

Einen noch größeren Gewinn verpasste der Tipper aus Reutlingen um Haaresbreite: Als Superzahl war die 2 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 4 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf 23,7 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit zum elften Mal in Folge unbesetzt und steigt bis zur nächsten Ziehung am Samstag (15. August) auf etwa 27 Millionen Euro an.

Spielschein in Bahnhofsnähe abgegeben

Wer hinter dem Gewinner aus Reutlingen steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle nahe des Hauptbahnhofs ab. Zum Abruf der 513.000 Euro muss er (oder sie?) nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen.

Der Mittwochscoup war der 25. baden-württembergische Sechser des Jahres. In Reutlingen hatte es zuletzt im Mai sechs Richtige gegeben. Seinerzeit war der Volltreffer sogar rund eine Million Euro schwer.