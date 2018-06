Luftreinhaltung Löffler: Blödmöglichster Standort

Reutlingen / Ralph Bausinger

Wie lassen sich die Stickstoffdioxidwerte in der Innenstadt, an der Messstelle in der Lederstraße, senken? Diese Frage treibt die CDU-Fraktion im Gemeinderat massiv um, wie gestern Vormittag bei einem Vor-Ort-Termin am Parkhaus Lederstraße, knapp gut 100 Meter von der Messstelle entfernt gelegen, deutlich wurde.

Die Christdemokraten präsentierten einen Antrag, der zwei wesentliche Punkte umfasst. Zum einen soll nicht mehr wie bisher auf einer Höhe von vier Metern gemessen werden, stattdessen soll die Sonde in acht Metern Höhe angebracht werden. Zweitens beantragt die CDU-Fraktion eine zusätzliche Messstelle, um „für Reutlingen repräsentative Messwerte zu erzielen“. Aus den Ergebnissen der beiden Messstationen ließe sich dann, sagte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Gaiser, ein Mittelwert bilden.

Die Entscheidung, ob diese beiden Punkte umgesetzt werden, liegt allerdings in den Händen des Tübinger Regierungspräsidiums (RP), das in Abstimmung mit der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg einen zusätzlichen Standort für eine zweite Station festlegen würde. Die Stadt selbst hat nur die Möglichkeit, diese Maßnahmen beim RP zu beantragen – unter der Voraussetzung, dass der CDU-Antrag eine Mehrheit in den kommunalen Entscheidungsgremien findet.

Aus der Sicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden Rainer Löffler liegt die Messstation am „blödmöglichsten Standort“. Er habe schon immer angezweifelt, dass die dort gemessenen Werte „repräsentativ“ seien. Gabriele Gaiser verwies auf eine Aussage von Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, dass Messstellen objektive und nicht die schlechtestmöglichen Werte ermitteln sollten. Für die Stadt Reutlingen sei es daher, heißt es in der Antragsbegründung, „von entscheidender Bedeutung, dass die Messstellen an repräsentativen Standorten liegen und die Messsonde so angebracht ist, dass objektive Werte gemessen werden können“.

Die Luftqualitätsrichtlinie werde in den einzelnen Ländern der Europäischen Union völlig unterschiedlich angewendet, kritisierte Norbert Lins. „Der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist nicht die Luftqualität, sondern die Lage der Standorte“ merkte der CDU-Abgeordnete im Europäischen Parlament an.

Wie berichtet, hat die Europäische Kommission Mitte Mai Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland und fünf andere EU-Länder wegen Verstößen gegen das EU-Recht zur Luftreinhaltung beim Europäischen Gerichtshof erhoben. Sollte der Gerichtshof der Klage stattgeben, drohen Deutschland saftige Strafgelder.

Für Karl-Wilhelm Röhm, den stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Abgeordneter des Wahlkreises Münsingen-Hechingen, ist für eine bessere Luftqualität vor allem eines wichtig: Dass sofort in die Planungen für die Südumfahrung von Orschel-Hagen eingestiegen wird.