Völlig geschlossen waren die Kitas auch während der Lockdowns nie. Durchschnittlich 40 Prozent der Kinder sind in Reutlingen in der Notbetreuung, in manchen Einrichtungen, vor allem in der Ganztagesbetreuung, sind es jedoch 70 bis 80 Prozent, manchmal sogar bis zu 100 Prozent. Die Stadt liegt dami...