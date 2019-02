Fußball-Oberliga SSV Reutlingen verliert unglücklich beim SV Linx

Linx/Reutlingen / gio

Am Samstag ging für die Fußballer des SSV Reutlingen beim Gastspiel in Linx endlich wieder um Oberliga-Punkte. Die Achalm-Kicker um ihren Coach Teo Russ begannen stark und dominierten lange Zeit die Partie. Folgerichtig ging Reutlingen mit 1:0, durch einen Foulelfmeter von Gümüssu, in Führung. Doch durch Unachtsamkeiten in der SSV-Hintermannschaft kam der Aufsteiger aus Linx zurück in die Partie. Am Ende stand eine unglückliche 1:3-Niederlage des SSV Reutlingen beim Gastspiel vor 450 Zuschauern in Linx.

Den Spielverlauf könnt Ihr im Liveticker nachlesen:

... lade FuPa Widget ...