Reutlingen Liveticker: Entschärfung Fliegerbombe

Reutlingen / Giovanni De NItto

In der Reutlinger Baugrube Karlstraße/ Ecke Bismarckstraße liegt in vier Metern Tiefe ein Metallteil, das möglicherweise eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg sein kann.

Wir werden Sie am Sonntag ab 6 Uhr mit einem Liveticker über alle Entwicklungen rund um die Bombenentschärfung informieren:

Vorläufiger Zeitplan für Sonntag, den 5. August 2018:



+++ 6:00 Uhr +++

Beginn Freilegung durch Firma Geomer, Baustelle Bismarckstraße.

+++ 6:30 Uhr +++

Presstermin vor Ort

+++ 7:00 Uhr +++

Lagebesprechung vor Ort



+++ ca. 9:00 Uhr +++

Auswertung der Ergebnisse/Entscheidung Kampfmittelbeseitigungsdienst Ba-Wü.

Einsatzende oder Beginn der Evakuierung.

+++ 9:30 Uhr +++

Beginn der Evakuierung /Räumung des Gefahrenbereichs. Einrichtung Straßensperrung.

+++ ca. 13 - 15 Uhr +++

Abschluss der Räumung, Kontrolle und ggf. Zwangsräumung?



+++ 15:00 Uhr +++

Freigabe (u.U. bereits früher). Beginn der Entschärfung durch Kampfmittelbeseitigungsdienst.





+++ 18:00 Uhr +++

Voraussichtliches Ende der Entschärfung.



Die Baugrube Karlstraße/ Ecke Bismarckstraße

Wer ist am Einsatz beteiligt?

Die Polizei, Feuerwehr, DRK, THW, Stadtverwaltung, Deutsche Bahn, Fair Energie usw. sind im Einsatz.

Wer ist betroffen?

Sollte es beim "Fundstück" um eine Bombe handeln, läuft die Evakuierung an. Bis zu 3100 Menschen müssen dann ihre Wohnungen verlassen. Das kann zu Fuß oder per Auto geschehen.

Der Radius bei einer eventuellen Evakuierung. © Foto: Stadt Reutlingen

Wo können Betroffene unterkommen?

Wer während der Bombenentschärfung eine Bleibe braucht, findet in der Stadthalle Reutlingen eine Notunterkunft, die vom DRK Kreisverband Reutlingen betreut wird. Die RSV (Reutlinger Stadtverkehr) wird drei Busse einsetzen, um Menschen aus der Evakuierungszone zu befördern. Wer von den Betroffenen im Evakuierungsfall dieses kostenlose Busangebot annehmen möchte, kann dies an zwei Haltestellen tun: Regionaler Omnibus-Bahnhof und Kaiserstraße Haltestelle Kaiserpassage.

Was ist mit dem Zugverkehr?

Im Falle eines Bombenfundes wird der Hauptbahnhof ab 9 Uhr gesperrt, die Züge fahren dann den Bahnhof-West in Reutlingen an. Ab Beginn der Entschärfung muss der Zugverkehr komplett eingestellt werden. Züge aus Richtung Stuttgart/Bad Urach enden in Metzingen und fahren von dort wieder zurück in Richtung Stuttgart/Bad Urach. Ebenso wird der Zugverkehr zwischen Tübingen und Reutlingen eingestellt. Reisende von Tübingen nach Stuttgart fahren bitte mit der Ammertalbahn über Herrenberg nach Stuttgart. Um 13.45 Uhr fährt ein Schienenersatzverkehr (Bussteig D) von Tübingen nach Metzingen. In Metzingen besteht Anschluss mit Zügen in Richtung Stuttgart/Bad Urach. Um 14.45 Uhr fährt ein Schienenersatzverkehr (Bussteig 8) von Metzingen nach Tübingen. Mit Einschränkungen im Zugverkehr ist bis gegen 18 Uhr zu rechnen.

Plakat der DB.

Städtische Informationen

Fortlaufend aktualisierte Informationen finden sich auch auf der städtischen Homepage www.reutlingen.de und auf www.facebook.com/stadt.reutlingen bzw.www.twitter.com/stadtreutlingen.

Bürgertelefon

Für betroffene Bürger ist bis einschließlich Sonntag das Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer lautet: 0800 303-4444.

