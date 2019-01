OB-Wahl Reutlingen Blog: Bewerbervorstellung Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen

Reutlingen / swp/gio

Am Mittwoch, 23. Januar 2019 fand die Bewerbervorstellung zur Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters der Stadt Reutlingen statt.

+++ 21:36 Uhr +++

Frau Oberbürgermeister Barbara Bosch betritt die Bühne, bedankt sich bei allen Akteuren und Zuhören und schließt die Veranstaltung.

+++ 21:35 Uhr +++

Die Fragerunde ist beendet. Die erster Bürgermeisterin Frau Hotz bedankt sich bei den Kandidaten.

+++ 21:21 Uhr ++++

5. Wie sind ihre Ansätze zum Thema Zuwanderung?

+++ 21:06 Uhr +++

4. Wie würden Sie den Bürgerpark ausgestalten, dass er auch seinen Namen verdient hat?

+++ 20:50 Uhr +++

3. Wie kann der Verkehr bzw. Verkehrslärm eingedämmt werden?

+++ 20:40 Uhr +++

2. Frage: Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität sollte initiiert werden?

+++ 20:24 Uhr +++

1. Frage: Was tun Sie als OB als erstes und wie sieht ihr Verkehrskonzept aus wenn die Grenzwerte falsch sind?

+++20:22 Uhr +++

Die fünf Kandidaten kommen zurück auf die Bühne. In der Reihenfolge der Vorstellung. Sie haben je drei Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten.

++++ 20:17 Uhr +++

Baubürgermeister Ulrike Hotz moderiert die Fragerunde. Es werden fünf Fragezettel aus der Lostrommel gezogen. Die restlichen Zettel, werden auf Anregung einer Bürgerin, dem Kommenden OB auf den Schreibtisch gestellt.

Die Bürgerschaft in der Stadthalle wird in die Pause entlassen. © Foto: Thomas Kiehl

+++ 19:52 Uhr +++

Die amtierende Oberbürgermeisterin Barbara Bosch entlässt das Publikum in eine Pause die bis 20:10 Uhr andauert. Im Anschluss werden die Bewerber Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten. Diese können Ihre Fragen auf Zettel notieren die in einen Lostrommel kommen.

Dr. Carl-Gustav Kalbfell © Foto: Thomas Kiehl

+++ 19:38 Uhr +++

Dr. Carl-Gustav Kalbfell ist der fünfte OB-Kandidat der sich vorstellt.

Thomas Keck © Foto: Thomas Kiehl

+++ 19: 27 Uhr +++

Thomas Keck ist der vierte OB-Kandidat der sich vorstellt.

Andreas Zimmermann. © Foto: Thomas Kiehl

+++ 19:12 Uhr +++

Andreas Zimmermann ist der dritte OB-Kandidat der sich vorstellt.

Cindy Holmberg © Foto: Thomas Kiehl

+++ 18:57 Uhr ++

Cindy Holmberg ist der zweite OB-Kandidat der sich vorstellt.

Dr. Christian Schneider © Foto: Thomas Kiehl

+++ 18:40 Uhr +++

Dr. Christian Schneider ist der erste OB-Kandidat auf der Bühne.

+++ 18:30 Uhr +++

Frau Oberbürgermeisterin Barbara Bosch eröffnet den Abend, begrüßt die Zuhörer und erklärt die Regularien der Vorstellung.

+++17:30 Uhr+++

Die Stadthalle Reutlingen öffnet seine Tore.

Livestream der Stadt Reutlingen





Am Mittwoch, 23. Januar 2019 findet die Bewerbervorstellung zur Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters der Stadt Reutlingen statt. Diese Bewerbervorstellung wird von der Stadt Reutlingen veranstaltet. Der Beginn der Veranstaltung in der Stadthalle ist um 18:30 Uhr, Hallenöffnung ist ab 17:30 Uhr, Einlass in den großen Saal ist um 18 Uhr. Die Bürgerschaft ist zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.