Auf diesen Termin hatte er sich sehr gefreut: Der kürzlich verstorbene Alt-Stadtrat Ulrich Lukaszewitz, auch bekannt als „Luka“, war Initiator der Restauration und Installation von Resten der ehemaligen Listbrücke, die jetzt nahe der heutigen Bahnbrücke über die Gutenbergstraße als technisches Denkmal neu in Szene gesetzt und im kleinsten Kreis eingeweiht wurden. „Ein besonderer Dank gilt dem viel zu früh verstorbenen Ulrich Lukaszewitz, ohne den die Aufstellung des technischen Denkmals nicht zustande gekommen wäre“, so Oberbürgermeister Thomas Keck. Immerhin konnte der Alt-Stadtrat das Ergebnis seiner Bemühungen noch selbst in Augenschein nehmen: Arno Valin, der Leiter des Amts für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt, berichtete, dass „Luka“ noch kurz vor seinem Tod am Denkmal vorbeigefahren sei und dass es ihm sehr gut gefallen habe.

Ehemalige Listbrücke benannt nach Friedrich List