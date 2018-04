Kommunalpolitik Linke: Carola Rau folgt auf Ziegler

Reutlingen / swp

Gut eineinviertel Jahre vor der nächsten Kommunalwahlen hat sich die Linke Liste im Gemeinderat mit Rüdiger Weckmann und Carola Rau komplett neu aufgestellt. Aufgewachsen in Bochum, zog Rau, Jahrgang 1952, mit ihren Eltern 1968 nach Tübingen. Dort war die Mutter eines inzwischen 31-jährigen Sohnes an der Universitätsklinik 33 Jahre als Kinderkrankenschwester tätig, davon zehn Jahre als Stationsleitung sowie die letzten vier Jahre als Fallmanagerin. 2006 zog sie von Tübingen zu ihrem Lebensgefährten nach Betzingen.

Nach Beginn der passiven Altersteilzeit 2012 engagierte Carola Rau sich in Reutlingen vielseitig ehrenamtlich: zunächst im Lobbyrestaurant, zusätzlich als Leselernpatin. Im August 2014 wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden der Arbeiterbildung e. V. gewählt. Schon über Jessica Tatti ist sie zu ihrem Engagement bei der Arbeiterbildung gekommen, so erwuchs in der Folgezeit dann auch ihr Interesse an der Reutlinger Kommunalpolitik. Rau, 2008 Gründungsmitglied der Linken Liste Reutlingen, kandidierte für die „Linke“ anlässlich den Gemeinderatswahlen 2009 sowie 2014; bei den jüngsten Wahlen schaffte sie den Sprung von Platz acht auf Platz vier.

Die Erfahrungen im Verein Arbeiterbildung motivieren die künftige Stadträtin, sich für benachteiligte Menschen einzusetzen. Zentrale Themen für sie werden sein: bezahlbarer Wohnraum, günstiger Öffentlicher Personennahverkehr und eine Stadtentwicklung, die allen Teilhabe am öffentlichen Leben bieten kann.

Die Übergabe des Mandats der Linken Liste Reutlingen wird in der Gemeinderatssitzung am 26. April erfolgen. Künftig wird Carola Rau im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss sowie im Schulbeirat des Reutlinger Rathauses, in den Aufsichtsräten der GWG und der Stadthalle Reutlingen GmbH sowie im Stiftungsrat der Stiftung Volksbildung vertreten sein.