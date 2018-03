Lichtenstein Lieder, Reime, Basteleien

Lichtenstein / swp

Am Donnerstag, 22. März, findet in der Lichtensteiner Gemeindebücherei eine Lesestart-Veranstaltung statt. Teilnehmen können Kinder ab einem Alter von etwa zweieinhalb Jahren mit ihren Eltern, Großeltern oder einer anderen Begleitperson. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Ein Bilderbuch wird vorgelesen und „erlebt“ – spielerisch, mit Liedern und Reimen und einer kleinen Bastelei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmelden kann man sich in der Gemeindebücherei auch telefonisch unter (0 71 29) 92 24 93 oder per Mail unter buecherei@gemeinde-lichtenstein.de.