Schauspiel: Liebe, Angst, Terror:  Eine familiäre Horrorschau

Von Kathrin Kipp

Meine Nadel stech‘ ich dir ins Fleisch, wieder und wieder, eine Tätowierung, die du behältst, mein Zeichen, dein Leben lang. Vatermal...unauslöschlich“: Harter Tobak derzeit an der Tonne, mit Dea Lohers Inzest-Stück von 1992. In Kooperation mit dem Weißen Ring und Wirbelwind Reutlingen e.V. thematisiert das Theater sexuellen Missbrauch in der Familie.

„Tätowierung“ ist ein Lehr- und Aufklärungsstück, eine Horrorschau, die zeigen will, wie vielschichtig die Gefühlslage bei Missbrauchs-Opfern sein kann, vor allem, wenn sie mit den Tätern verwandtschaftlich verbunden sind und wenn Abhängigkeiten bestehen. Das Stück zeigt auch, wie Opfer vom Umfeld zu „Mitschuldigen“ gemacht werden. Und so will das Stück einerseits das Missbrauchssystem Familie differenziert erzählen, andererseits kommt es aber auch ziemlich plakativ und klischeehaft daher. Mit der schrecklichen wie banalen Erkenntnis, dass sich Missbrauch beim Opfer ins gesamte Leben eingraviert.

Einerseits hat das Stück einen realistischen Anspruch, andererseits hantiert Dea Loher aber mit einer künstlich reduzierten Volkssprache. Und so scheitert das Stück am Widerspruch zwischen Kunst und Aufklärung.

An der Tonne wiederum versuchen die Schauspieler unter der Regie von Enrico Urbanek in diesem wuchtigen Stück möglichst einfühlsam, psychologisch und realistisch zu agieren: Bei Familie Wucht ist alles kaputt. Der Vater (David Liske) vergewaltigt regelmäßig seine ältere Tochter Anita (Nina-Mercedés Rühl), macht sie sich mit Gewalt und Geschenken gefügig. Anita versucht das Beste aus ihrer erbärmlichen Situation zu machen und erpresst von ihrem sexuell hörigen Vater Geld. Die devote Mutter (Chrysi Taoussanis) versucht, alles zu ignorieren und versteckt sich ängstlich hinter ihrem psychosomatischen Allergie-Mundschutz.

Sexueller (Macht-) Missbrauch kommt bekanntlich in den besten Familien vor, die Wuchts als Bäcker- und Hundesalon-Familie scheinen sich in erzreligiösen Mittel- oder Unterschichts-Szenen herumzutreiben, allerdings hält sich Dea Loher mit genaueren soziologischen Zuschreibungen zurück und verwendet eine amputierte, primitiv-naturalistische Kunstsprache, die zu den dramatischen Höhepunkten auf Ein-Wort-Phrasen reduziert wird: Anita winselt dann nur noch „Liebe“. Oder „Angst“. Schwer durchschaubar wiederum ist Lulu (Anne Leßmeister), die wegen der väterlichen Geschenke und Zuwendungen ganz neidisch auf ihre größere Schwester ist.

Kurzerhand geht sie selbst auf den Strich. Dann lernt Anita einen jungen Mann kennen, „Flower-Paul“ (Daniel Tille), der beruflich „Blumen pflegt“ und privat das „Vatermal“ einfach „weglieben“ will, aus eigenem sexuellen Interesse. Was nicht funktioniert. Zumal man immer noch nicht weiß, ob Anitas womöglich behindertes Baby von ihm ist oder von Anitas Vater. Als dann auch noch Schwester Lulu vor der Tür steht und gerettet werden will, wird’s ihm zuviel.

David Liske gibt im schrecklichen Betroffenheitsdrama als Vater Wucht einen Lehrbuch-Widerling ab. Seine pervers interpretierte Vaterliebe redet er sich mit bizarr verdrehten Moralanschauungen schön und malträtiert als gewalttätige Mischung aus Pascha, Moralprediger, Vergewaltiger und Herumschreier sein Umfeld. Liske schreit mit derart giftiger Stimme seine Familie in den Wahn, dass einem selbst Angst und Bange wird.

Anita wird diese Stimme im Kopf wohl nie wieder los, da hilft auch keine Pistole. Theaterschlagwerker Christian Dähn hat dazu mit seinem vielfältigen Instrumentarium den beklemmenden Begleitsound produziert. Mit einer Klangsäge so giftig wie der Bäcker. So gönnt einem das Stück keinerlei Erholung. Auf die klobige Sprache reagiert das Bühnenbild von Sibylle Schulze mit einem ebenfalls klobigen Bühnenbild, mit wuchtigen Holzelementen, die multifunktional als Bett, enge Kinderzimmer oder Bäckerstube herhalten, aber bei Bedarf auch krachend durch die Gegend geworfen werden.

Aber es hilft alles nichts: die Befreiungsversuche scheitern. Familiengeschichte holt einen eben immer ein.